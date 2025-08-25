< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou počas leta opravili priestory materských škôl
Autor TASR
Vranov nad Topľou 25. augusta (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou počas letných prázdnin zrealizovalo viaceré rekonštrukčné práce v materských školách. Práce realizovali zamestnanci oddelenia údržby mestského majetku. Ako samospráva informuje na webovej stránke, cieľom úprav bolo zlepšiť podmienky pre deti aj zamestnancov. Modernizovali počas letných prázdnin, aby neobmedzili chod škôl.
Materská škola Okulka prešla obnovou takzvaná zelená trieda, kde položili novú podlahovú krytinu prispôsobenú pohybu detí a ľahkej údržbe. Výraznejšia rekonštrukcia sa uskutočnila vo výdajných miestnostiach jedál. Pôvodné kuchynské linky a podlahy demontovali, steny a podlahy kompletne obnovili a osadili nové kuchynské linky. Úpravou sa zlepšili podmienky aj pre personál, ktorý zabezpečuje výdaj stravy pre deti.
V Materskej škole Juh z dôvodu predchádzania havarijným situáciám a na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky školskej kuchyne pristúpilo mesto ku kompletnej výmene kanalizačného potrubia v kuchynských priestoroch. „Bezpečnosť a kvalita zázemia, v ktorom sa pripravuje strava pre deti, je pre nás prioritou. Aj takéto čiastkové opravy prispievajú k zvyšovaniu celkového štandardu v našich školských zariadeniach,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan. Súčasťou prác bola aj výmena podlahy v kuchyni, a zakúpenie nových nerezových pracovných stolov.
