Vo Vranove nad Topľou ponúkajú ženám 24-hodinové laktačné poradenstvo
Ženy, ktoré porodili v nemocnici vo Vranov nad Topľou, môžu využiť podporu pri dojčení aj po odchode z pôrodnice.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 23. marca (TASR) - Ženy, ktoré porodili v nemocnici vo Vranov nad Topľou, môžu využiť podporu pri dojčení aj po odchode z pôrodnice. K dispozícii majú laktačné poradkyne, ktoré poskytujú telefonické konzultácie bez stanovených ordinačných hodín. Ako informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková, pomoc je dostupná 24 hodín denne a sedem dní v týždni.
Laktačné konzultantky pôsobiace na novorodeneckom oddelení sprevádzajú ženy už od prvých chvíľ po pôrode. V nemocnici ich učia správne techniky dojčenia, vhodné polohy či zásady správneho prisatia dieťaťa. „Každej mamičke hovorím, že ak bude mať doma akýkoľvek problém, môže mi napísať SMS správu. Následne jej zavolám späť a spoločne nájdeme riešenie. Vždy ich to veľmi poteší a upokojí,“ priblížila jedna z laktačných konzultantiek Mária Vasilková.
Laktačné poradkyne pomáhajú nielen s praktickými otázkami dojčenia, ale často poskytujú i psychickú podporu. „Niekedy stačí mamu upokojiť a vysvetliť jej, že bábätko potrebuje iba blízkosť a kontakt. Aj to je dôležitá súčasť našej práce,“ priblížila Vasilková.
Službu v súčasnosti zabezpečuje tím troch laktačných konzultantiek, pričom nemocnica plánuje ich počet postupne rozširovať.
