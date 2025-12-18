< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou postavili novú tenisovú halu za 1,4 milióna eur
Výstavba tenisovej haly sa začala v septembri 2024.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 18. decembra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou pribudla nová celoročne využiteľná tenisová hala. Nový objekt s dvomi kurtmi má slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Ako pre TASR uviedol predseda združenia Tenisový klub Vranov nad Topľou Marián Princ, športovisko vzniklo ako náhrada za predchádzajúce zázemie, ktoré bolo odstránené pre výstavbu novej mestskej multifunkčnej haly.
„Keď zanikli pôvodné priestory, tenisti z Vranova museli počas zimy dochádzať do Michaloviec, Humenného či Sečoviec. Preto som sa rozhodol skúsiť to a podarilo sa nám to dotiahnuť do úspešného konca,“ povedal Princ. Nová hala je klimatizovaná a prístupná celoročne. Jej výhodou je možnosť tréningov aj počas letných mesiacov, čo v predchádzajúcom areáli nebolo možné. Súčasťou je aj nové hygienicko-sociálne zázemie.
Hala ponúka dva tenisové kurty a klub má ambíciu organizovať v budúcnosti aj regionálne mládežnícke turnaje. V ďalších fázach sa plánuje výstavba vonkajších tenisových kurtov a rozšírenie parkoviska. „Máme tu aj dôchodcov, ktorí hrávajú pravidelne. Najstarší z nich má 83 rokov,“ uviedol Princ s tým, že priestory využívajú deti už od piatich rokov, rekreační hráči aj seniori, vrátane záujemcov z okolitých obcí i väčších miest ako Prešov či Košice.
Výstavba tenisovej haly sa začala v septembri 2024. Investíciu v časti Čemerné vo výške viac ako 1,4 milióna eur podporil Fond na podporu športu sumou vyše 900.000 eur. Mesto poskytlo pozemok do prenájmu na obdobie 20 rokov za symbolickú sumu dve eurá ročne. V časti Čemerné plánuje mesto vybudovať aj ďalšie športoviská. „V susedstve, na mestských pozemkoch, bude mesto z úveru budovať športový areál, ktorý v priebehu budúceho roka dotvorí celé toto prostredie. Máme záujem, aby bol tento areál a celé toto územie esteticky, funkčne a kvalitne zvládnuté,“ dodal primátor Ján Ragan.
„Keď zanikli pôvodné priestory, tenisti z Vranova museli počas zimy dochádzať do Michaloviec, Humenného či Sečoviec. Preto som sa rozhodol skúsiť to a podarilo sa nám to dotiahnuť do úspešného konca,“ povedal Princ. Nová hala je klimatizovaná a prístupná celoročne. Jej výhodou je možnosť tréningov aj počas letných mesiacov, čo v predchádzajúcom areáli nebolo možné. Súčasťou je aj nové hygienicko-sociálne zázemie.
Hala ponúka dva tenisové kurty a klub má ambíciu organizovať v budúcnosti aj regionálne mládežnícke turnaje. V ďalších fázach sa plánuje výstavba vonkajších tenisových kurtov a rozšírenie parkoviska. „Máme tu aj dôchodcov, ktorí hrávajú pravidelne. Najstarší z nich má 83 rokov,“ uviedol Princ s tým, že priestory využívajú deti už od piatich rokov, rekreační hráči aj seniori, vrátane záujemcov z okolitých obcí i väčších miest ako Prešov či Košice.
Výstavba tenisovej haly sa začala v septembri 2024. Investíciu v časti Čemerné vo výške viac ako 1,4 milióna eur podporil Fond na podporu športu sumou vyše 900.000 eur. Mesto poskytlo pozemok do prenájmu na obdobie 20 rokov za symbolickú sumu dve eurá ročne. V časti Čemerné plánuje mesto vybudovať aj ďalšie športoviská. „V susedstve, na mestských pozemkoch, bude mesto z úveru budovať športový areál, ktorý v priebehu budúceho roka dotvorí celé toto prostredie. Máme záujem, aby bol tento areál a celé toto územie esteticky, funkčne a kvalitne zvládnuté,“ dodal primátor Ján Ragan.