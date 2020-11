Vo Vranove nad Topľou pozastavili prevádzku viacerých škôl

Vranov nad Topľou 3. novembra (TASR) – Do vzdelávacieho procesu po jesenných prázdninách nenastúpili predškoláci tretiny materských škôl (MŠ) v meste Vranov nad Topľou. Dištančne sa od utorka vzdelávajú aj žiaci jednej z tried na Základnej škole Juh. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa mestského úradu Eva Fedorňaková, dôvodom sú pozitívne prípady nového koronavírusu, ktoré odhalilo víkendové celoplošné testovanie obyvateľstva.



Spomedzi deviatich MŠ v meste ostávajú na týždeň uzavreté MŠ na Domašanskej, Dlhej a Vajanského ulici. "Z rovnakého dôvodu na dištančné vzdelávanie prechádza jedna trieda 4. ročníka Základnej školy Juh," konkretizovalo mesto na svojej internetovej stránke. Okrem MŠ na Domašanskej ulici, do ktorej sa predškoláci vrátia v stredu 11. novembra, sa vzdelávací proces v ostatných zariadeniach obnoví v utorok 10. novembra.



Ako tiež samospráva informuje, od pondelka 2. novembra je, naopak, opäť čiastočne otvorený mestský úrad (MsÚ). "Vstup bude umožnený iba občanom, ktorí sa preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19," spresňuje. Obyvateľom aj napriek tomu odporúča, aby MsÚ navštevovali osobne len v nevyhnutných prípadoch a uprednostnili telefonickú alebo emailovú komunikáciu.