Vo Vranove nad Topľou pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili pedagógov
Učitelia odovzdávajú deťom nielen vedomosti, ale aj hodnoty a životné skúsenosti, uviedol primátor Vranova Ján Ragan.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 27. marca (TASR) - Vo Vranove nad Topľou si v piatok pri príležitosti Dňa učiteľov uctili pedagógov zo škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta a okresu. Na slávnostnom podujatí v estrádnej sále Domu kultúry ocenili takmer 50 učiteľov za ich prácu a prínos pre rozvoj školstva.
„Byť učiteľom znamená formovať ďalšie generácie občanov nášho mesta aj Slovenska. Učitelia odovzdávajú deťom nielen vedomosti, ale aj hodnoty a životné skúsenosti,“ uviedol primátor Vranova Ján Ragan. Podľa neho sa práca pedagógov mení spolu s vývojom spoločnosti a novými výzvami, ktoré prináša napríklad digitalizácia či rozvoj umelej inteligencie.
Súčasťou programu bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom z materských, zo základných, stredných, z cirkevných aj zo súkromných škôl, ktorí sa podľa organizátorov výrazne zaslúžili o rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Jednou z ocenených bola aj učiteľka Juliana Mikitová zo Základnej školy na Lúčnej ulici. „Učiteľ musí do svojej práce vložiť srdce a dušu, tak ako to mám ja,“ uviedla. Popri pedagogickej práci sa venuje aj vedeniu detského folklórneho súboru, čím podľa vlastných slov môže deťom odovzdávať aj vzťah k tradíciám a ku kultúre.
Za poslanie označila učiteľstvo aj Vilma Krauspeová zo Súkromnej základnej umeleckej školy. Zdôraznila, že pedagógovia sa starajú nielen o vzdelávanie detí, ale aj o ich osobnostný a citový rozvoj. „Učiteľ sa musí celý život starať najmä o deti, ale aj o rodičov a učiteľov ako zriaďovateľka. A hlavne vychovať z nich pekných a citlivých ľudí, ktorí majú radi umenie,“ uviedla.
