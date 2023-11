Vo Vranove nad Topľou pribúdajú prípady žltačky

Vranov nad Topľou 9. novembra (TASR) - Počet prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) vo Vranovskom okrese stúpa. Od 4. septembra do štvrtka evidujú 129 prípadov žltačky. Pre TASR to z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom vo Vranove nad Topľou potvrdila regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu Monika Kurucová.



"V okrese zaznamenávame stúpajúci trend ochorenia. Momentálne máme desať aktívnych ohnísk v obciach Vechec, Hencovce, Zámutov, Poša, Sedliská, Banské, Soľ, Kamenná Poruba, Vranov nad Topľou a Sačurov," uviedla s tým, že postupne dochádza k nárastu ochorenia v obciach Poša, Sedliská, Zámutov, Sačurov a Kamenná Poruba. V obci Vechec, kde prvý prípad VHA zaznamenali 4. septembra, sa podľa nej situácia začína zlepšovať. Posledný prípad ochorenia tam nahlásili 27. októbra.



V súvislosti s výskytom žltačky v okrese prijal tamojší RÚVZ viaceré opatrenia. "Osobám, ktoré boli v kontakte s chorým, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a aktívnej imunizácie. Dosiaľ bolo zaočkovaných viac ako 1000 detí," spresnila Kurucová. RÚVZ zároveň vydal rozhodnutím obciam Vechec, Poša, Zámutov, Sedliská, Kamenná Poruba a Sačurov zákaz organizovať hromadné podujatia. Okrem iného informoval a poučil o dezinfekcii výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ako aj miestne samosprávy, predajne potravín či autobusových dopravcov.