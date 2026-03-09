< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou pribudli nové platené parkovacie miesta
Platené parkovacie miesta pribudli na Ulici 1. mája, na Ulici Duklianskych hrdinov, na Kalinčiakovej ulici pri bytových domoch a na parkovisku pri Centre voľného času.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 9. marca (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v úpravách systému parkovania. Od marca rozšírili počet platených parkovacích miest v zóne regulovaného parkovania a doplnili aj nové parkovacie automaty. Samospráva o tom informovala na webovej stránke s tým, že po rozšírení sa počet platených parkovacích miest v meste zvýšil z 320 na približne 550.
Platené parkovacie miesta pribudli na Ulici 1. mája, na Ulici Duklianskych hrdinov, na Kalinčiakovej ulici pri bytových domoch a na parkovisku pri Centre voľného času. „Cieľom týchto krokov je zvýšiť prehľadnosť parkovania, zlepšiť dostupnosť parkovacích miest a zabezpečiť efektívnejšie riadenie statickej dopravy v centre mesta,“ uviedli z radnice.
V súvislosti s rozšírením platených parkovacích miest mesto zároveň pripravuje zavedenie systému rezidentského parkovania. „Mesto zároveň plánuje parkovací systém postupne modernizovať a zavádzať nové technologické riešenia. Do budúcnosti sa počíta napríklad s evidenciou obsadenosti parkovacích miest či digitálnymi mapami parkovania,“ doplnila samospráva. Mesto prevzalo vo februári 2025 správu parkovania do vlastných rúk.
