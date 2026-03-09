Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Vranove nad Topľou pribudli nové platené parkovacie miesta

Platené parkovacie miesta pribudli na Ulici 1. mája, na Ulici Duklianskych hrdinov, na Kalinčiakovej ulici pri bytových domoch a na parkovisku pri Centre voľného času.

Vranov nad Topľou 9. marca (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v úpravách systému parkovania. Od marca rozšírili počet platených parkovacích miest v zóne regulovaného parkovania a doplnili aj nové parkovacie automaty. Samospráva o tom informovala na webovej stránke s tým, že po rozšírení sa počet platených parkovacích miest v meste zvýšil z 320 na približne 550.

Platené parkovacie miesta pribudli na Ulici 1. mája, na Ulici Duklianskych hrdinov, na Kalinčiakovej ulici pri bytových domoch a na parkovisku pri Centre voľného času. „Cieľom týchto krokov je zvýšiť prehľadnosť parkovania, zlepšiť dostupnosť parkovacích miest a zabezpečiť efektívnejšie riadenie statickej dopravy v centre mesta,“ uviedli z radnice.

V súvislosti s rozšírením platených parkovacích miest mesto zároveň pripravuje zavedenie systému rezidentského parkovania. „Mesto zároveň plánuje parkovací systém postupne modernizovať a zavádzať nové technologické riešenia. Do budúcnosti sa počíta napríklad s evidenciou obsadenosti parkovacích miest či digitálnymi mapami parkovania,“ doplnila samospráva. Mesto prevzalo vo februári 2025 správu parkovania do vlastných rúk.
