Vo Vranove nad Topľou sa vlámali do stánkov, ukradli peniaze a káble

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 2. decembra (TASR) - V nočných hodinách z nedele na pondelok (1. 12.) došlo na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou k vlámaniu do predajných stánkov. Páchatelia vylomili zámok na prívesnom stánku s langošmi, odkiaľ odcudzili 200 eur. Z ďalších stánkov tiež ukradli elektrické káble, čím spôsobili ďalšiu škodu vo výške približne 400 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. „Vďaka vynikajúcej práci vranovských policajtov v krátkom čase osoby podozrivé z uvedeného konania vypátrali,“ uviedla hovorkyňa s tým, že išlo o päť mladistvých chlapcov.
