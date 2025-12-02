< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou sa vlámali do stánkov, ukradli peniaze a káble
Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 2. decembra (TASR) - V nočných hodinách z nedele na pondelok (1. 12.) došlo na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou k vlámaniu do predajných stánkov. Páchatelia vylomili zámok na prívesnom stánku s langošmi, odkiaľ odcudzili 200 eur. Z ďalších stánkov tiež ukradli elektrické káble, čím spôsobili ďalšiu škodu vo výške približne 400 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. „Vďaka vynikajúcej práci vranovských policajtov v krátkom čase osoby podozrivé z uvedeného konania vypátrali,“ uviedla hovorkyňa s tým, že išlo o päť mladistvých chlapcov.
