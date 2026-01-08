< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou sa narodilo o 21 detí menej ako v roku 2024
Vranov nad Topľou 8. januára (TASR) - V minulom roku sa vo Vranove nad Topľou narodilo o 21 detí menej ako v roku 2024. Celkovo prišlo na svet 941 detí, z ktorých 133 bolo Vranovčanov. Samospráva na webovej stránke uviedla, že medzi vranovskými novorodencami bolo 70 dievčat a 63 chlapcov.
Matričný úrad vo Vranove nad Topľou v roku 2025 celkovo zaevidoval spolu 941 narodení, z toho 470 dievčat a 471 chlapcov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď bolo zaznamenaných 1067 novorodencov, ide o pokles o 126 detí. „Medzi nezvyčajné mená zapísané v matričnej knihe patria: dievčatá: Eda, Zeynep, Tea, Elif, Aylin, Debora, Tali. Chlapci: Xavier, Ali, Liam, Loránt, Louis, Elemír,“ doplnila radnica.
Zvýšenie matrika zaznamenala pri počte úmrtí. V roku 2025 zomrelo 621 osôb, z toho 325 žien a 296 mužov. Rok predtým ich bolo 569. Z radov obyvateľov mesta zomrelo 195 ľudí, a to 98 žien a 97 mužov. V roku 2024 to bolo 169 osôb, medzi nimi 86 žien a 83 mužov.
Pozitívny trend bol zaznamenaný pri uzatváraní manželstiev. V roku 2025 bolo uzavretých 170 sobášov, z toho 83 cirkevných a 87 civilných. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 20 sobášov. V troch prípadoch bol jeden zo snúbencov maloletý a v piatich prípadoch mal jeden z partnerov cudziu štátnu príslušnosť.
