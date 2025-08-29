< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou sa začínajú Hornozemplínske folklórne slávnosti
Autor TASR
Vranov nad Topľou 29. augusta (TASR) - Vo Vranove nad Topľou sa v piatok začína 55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností. Trojdňové podujatie ponúkne program plný folklóru, hudby, remesiel a regionálnej gastronómie. Ako pre TASR uviedla riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová, cieľom je priniesť autentický folklór bez komerčných prvkov.
„Veľkým benefitom pre náš región je existencia funkčných folklórnych skupín a súborov vrátane detských, ktoré sa neustále rozvíjajú a vzdelávajú,“ doplnila Jurčová. Hlavným vizuálnym motívom tohtoročného festivalu je červený kvet v potetovaných rukách mladej ženy. „Má to hlbokú symboliku, staršie generácie odovzdávajú tradície mladým, ktoré sa na folklór pozerajú novou optikou. Aj preto sa snažíme celé slávnosti komunikovať modernejším spôsobom, no stále v duchu tradície,“ uviedla riaditeľka.
Festival otvorí v piatok večer program Hlasom ženy, venovaný ženskej ľudovej piesni. Vystúpia speváčky z regiónu aj zborové telesá v sprievode kapely Noga Band. Súčasťou úvodného večera bude aj vernisáž výstavy Zemplínske variácie od výtvarníčky Ľudmily Lakomej Krausovej.
Sobotný (30. 8.) program ponúkne remeselné trhy, ochutnávky tradičných jedál, detské vystúpenia a sprievodné aktivity v rámci detskej zóny Festivalovo. Večer vyvrcholí koncertom Obrázky zo Slovenska a Tradičným tanečným domom, zameraným na ľudové tance z rôznych regiónov Slovenska. Lektormi budú Martin a Ivanka Topoľovskí a Vlado Michalko.
V nedeľu (31. 8.) bude program pokračovať súťažou hudobného folklóru dospelých Zamutovská struna, vystúpením Hlasy nášho kraja a záverečným galaprogramom v exteriéri mestského domu kultúry. Ten vznikol v réžii Petra Kocáka a predstaví výber z najvýraznejších folklórnych kolektívov regiónu. Podujatie sa koná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
