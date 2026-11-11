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Vo Vranove nad Topľou si mandát obhájilo 18 mestských poslancov
Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali 24. októbra, na zasadnutí predstavil predseda mestskej volebnej komisie Jozef Bednár.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 11. novembra (TASR) - Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan a 25 poslancov mestského zastupiteľstva zložili v stredu slávnostný sľub, čím sa ujali svojich funkcií na volebné obdobie 2026 až 2030. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v obradnej sieni. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.
Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali 24. októbra, na zasadnutí predstavil predseda mestskej volebnej komisie Jozef Bednár. Ján Ragan v nich obhájil funkciu primátora so ziskom 3480 hlasov. Po zložení sľubu prevzal osvedčenie o zvolení a primátorské insígnie. Následne zložili sľub aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí si prevzali osvedčenia o zvolení. „Želám si, aby nás v novom volebnom období spájala úcta k nášmu mestu, vzájomný rešpekt a odhodlanie pracovať pre jeho budúcnosť,“ uviedol Ragan vo svojom príhovore.
V Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou sa po komunálnych voľbách obmení sedem poslancov. Mandát si obhájilo 18 doterajších poslancov. V novom volebnom období bude v mestskom zastupiteľstve pôsobiť 20 mužov a päť žien.
Novými členmi mestského zastupiteľstva budú Milan Bačovčin, Viktor Jakubčin, Ján Karol, Štefan Kolesár, Peter Popaďák, Marek Sopko a Ján Štefanko. Poslanecký mandát si obhájili Jozef Baran, Gabriela Bradovková, Martin Buzáš, Zuzana Hurná, Štefan Jančík, Vladimír Jenčko, Michal Jenčo, Ján Kočiš, Ján Lapčák, Roman Lazúr, Eva Lenková, Jozef Mikita, Dušan Molek, Lýdia Ondrušová, Igor Pribula, Ľudmila Škurlová, Peter Štefanko a Peter Zahorjan.
Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali 24. októbra, na zasadnutí predstavil predseda mestskej volebnej komisie Jozef Bednár. Ján Ragan v nich obhájil funkciu primátora so ziskom 3480 hlasov. Po zložení sľubu prevzal osvedčenie o zvolení a primátorské insígnie. Následne zložili sľub aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí si prevzali osvedčenia o zvolení. „Želám si, aby nás v novom volebnom období spájala úcta k nášmu mestu, vzájomný rešpekt a odhodlanie pracovať pre jeho budúcnosť,“ uviedol Ragan vo svojom príhovore.
V Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou sa po komunálnych voľbách obmení sedem poslancov. Mandát si obhájilo 18 doterajších poslancov. V novom volebnom období bude v mestskom zastupiteľstve pôsobiť 20 mužov a päť žien.
Novými členmi mestského zastupiteľstva budú Milan Bačovčin, Viktor Jakubčin, Ján Karol, Štefan Kolesár, Peter Popaďák, Marek Sopko a Ján Štefanko. Poslanecký mandát si obhájili Jozef Baran, Gabriela Bradovková, Martin Buzáš, Zuzana Hurná, Štefan Jančík, Vladimír Jenčko, Michal Jenčo, Ján Kočiš, Ján Lapčák, Roman Lazúr, Eva Lenková, Jozef Mikita, Dušan Molek, Lýdia Ondrušová, Igor Pribula, Ľudmila Škurlová, Peter Štefanko a Peter Zahorjan.