< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou stúpol počet odberov krvi, pribudlo i prvodarcov
V minulom roku prišlo do nemocnice darovať krv prvýkrát 164 ľudí.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 13. marca (TASR) - V nemocnici vo Vranove nad Topľou medziročne stúpol počet odberov krvi o sedem percent. Výraznejší nárast zaznamenali pri prvodarcoch, ktorých prišlo v minulom roku do darcovského centra o 17 percent viac ako v roku 2024. Za rok 2025 zaznamenali 1973 odberov krvi. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, darcovia dokopy darovali takmer 876 litrov krvi.
V minulom roku prišlo do nemocnice darovať krv prvýkrát 164 ľudí. Od apríla 2025 môžu darcovia darovať aj krvnú plazmu. Počas minulého roka tak urobili 90-krát a spoločne darovali približne 51 litrov plazmy, ktorá sa využíva na výrobu životne dôležitých liekov pre rôzne diagnózy. „Veľmi si vážime každého človeka, ktorý sa rozhodne darovať krv alebo krvnú plazmu a pomôcť tak zachraňovať ľudské životy. Každý odber predstavuje šancu pre pacientov, ktorí krv alebo lieky z plazmy nevyhnutne potrebujú. O to viac nás teší, že pribúdajú aj noví darcovia, ktorí sa pre darcovstvo rozhodnú prvýkrát,“ uviedol primár hematologicko-transfúziologického oddelenia Kamil Diľ.
V roku 2025 nemocnica zároveň zmodernizovala priestory darcovského centra. Rekonštrukcia zahŕňala novú elektroinštaláciu, podlahy, stropy a okná. Doplnené bolo aj moderné technické vybavenie vrátane polohovateľných kresiel či systému identifikácie darcov a vyvolávacieho systému.
Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode alebo pri úrazoch, pacienti počas a po operačných zákrokoch, onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročných pôrodoch či pacienti s chronickými ochoreniami alebo inými zdravotnými komplikáciami.
V minulom roku prišlo do nemocnice darovať krv prvýkrát 164 ľudí. Od apríla 2025 môžu darcovia darovať aj krvnú plazmu. Počas minulého roka tak urobili 90-krát a spoločne darovali približne 51 litrov plazmy, ktorá sa využíva na výrobu životne dôležitých liekov pre rôzne diagnózy. „Veľmi si vážime každého človeka, ktorý sa rozhodne darovať krv alebo krvnú plazmu a pomôcť tak zachraňovať ľudské životy. Každý odber predstavuje šancu pre pacientov, ktorí krv alebo lieky z plazmy nevyhnutne potrebujú. O to viac nás teší, že pribúdajú aj noví darcovia, ktorí sa pre darcovstvo rozhodnú prvýkrát,“ uviedol primár hematologicko-transfúziologického oddelenia Kamil Diľ.
V roku 2025 nemocnica zároveň zmodernizovala priestory darcovského centra. Rekonštrukcia zahŕňala novú elektroinštaláciu, podlahy, stropy a okná. Doplnené bolo aj moderné technické vybavenie vrátane polohovateľných kresiel či systému identifikácie darcov a vyvolávacieho systému.
Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode alebo pri úrazoch, pacienti počas a po operačných zákrokoch, onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročných pôrodoch či pacienti s chronickými ochoreniami alebo inými zdravotnými komplikáciami.