Vo Vranove nad Topľou vydali takmer 1000 kariet seniora

Vranov nad Topľou 22. februára (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou v uplynulom roku vydalo takmer 1000 kariet seniora. Kartu začali vydávať vlani a je určená pre obyvateľov nad 65 rokov. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, jej cieľom je podporiť aktívny život starších obyvateľov mesta.



Za rok 2024 držitelia karty seniora využili bezplatnú dopravu 9097-krát, zľavnené vstupy do kina 161-krát, zvýhodnené zápisné do knižnice 45-krát a futbalové zápasy MFK Vranov nad Topľou navštívili 854-krát. Bezplatný vstup na zimný štadión využili seniori 112-krát.



Karta seniora poskytuje rôzne výhody ako bezplatnú mestskú dopravu, bezplatný vstup na kultúrne a športové podujatia organizované mestom, ako aj na futbalové zápasy MFK Vranov nad Topľou a ďalšie zľavy, ako napríklad 50-percentnú zľavu na lístky do Kina Mladosť.



Seniori môžu o kartu požiadať na mestskom úrade. "Chceme pokračovať v rozširovaní možností, ako využívať kartu, nielen v rámci mestských aktivít, ale aj v spolupráci s partnermi z verejného sektora," dodal Ragan.