< sekcia Regióny
Vo Vranove využilo príspevok na stravu 40 sociálne odkázaných občanov
Mesto už 27 rokov poskytuje sociálnu pomoc obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácii.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 5. februára (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou aj v roku 2026 poskytne sociálnu pomoc formou príspevku na stravovanie pre obyvateľov v nepriaznivej životnej situácii. V roku 2025 túto formu pomoci využilo 40 občanov. Ako informovala samospráva, z rozpočtu bolo spolu vynaložených 7809 eur.
Mesto už 27 rokov poskytuje sociálnu pomoc obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácii. „Mesto Vranov nad Topľou poskytuje príspevok na stravovanie z vlastnej iniciatívy, čím sa snaží zaistiť dôstojné životné podmienky pre tých, ktorí takúto pomoc najviac potrebujú,“ uviedla radnica.
O príspevok môžu požiadať obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí poberajú starobný, vdovský alebo invalidný dôchodok, prípadne majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podmienkou je, že ich celkový mesačný príjem vrátane dôchodkov, sociálnych dávok a iných zdrojov nepresahuje sumu 550 eur.
Ponuka zariadení, v ktorých si možno dotovaný obed zabezpečiť, ostáva v roku 2026 nezmenená. Ide o jedáleň Slovenského Červeného kríža, školské jedálne pri Základnej škole (ZŠ) Sídlisko II, ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna a ZŠ Kukučínova, ako aj o reštauráciu v centre mesta.
Žiadosť o túto sociálnu službu možno podať kedykoľvek počas roka v kancelárii prvého kontaktu mestského úradu. Žiadatelia musia predložiť potvrdenie o svojom mesačnom príjme.
Mesto už 27 rokov poskytuje sociálnu pomoc obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácii. „Mesto Vranov nad Topľou poskytuje príspevok na stravovanie z vlastnej iniciatívy, čím sa snaží zaistiť dôstojné životné podmienky pre tých, ktorí takúto pomoc najviac potrebujú,“ uviedla radnica.
O príspevok môžu požiadať obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí poberajú starobný, vdovský alebo invalidný dôchodok, prípadne majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podmienkou je, že ich celkový mesačný príjem vrátane dôchodkov, sociálnych dávok a iných zdrojov nepresahuje sumu 550 eur.
Ponuka zariadení, v ktorých si možno dotovaný obed zabezpečiť, ostáva v roku 2026 nezmenená. Ide o jedáleň Slovenského Červeného kríža, školské jedálne pri Základnej škole (ZŠ) Sídlisko II, ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna a ZŠ Kukučínova, ako aj o reštauráciu v centre mesta.
Žiadosť o túto sociálnu službu možno podať kedykoľvek počas roka v kancelárii prvého kontaktu mestského úradu. Žiadatelia musia predložiť potvrdenie o svojom mesačnom príjme.