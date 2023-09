Vo Vranove nad Topľou vznikne kultúrne centrum pre knižnicu a osvetu

Vranov nad Topľou 7. septembra (TASR) - Hornozemplínska knižnica a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou budú sídliť v modernom multifunkčnom komplexe. Vznikne rozsiahlou rekonštrukciou jestvujúcich budov na vranovskom Sídlisku 1. mája. Projekt financuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) a stavebné práce sú rozpočtované na takmer 7,4 milióna eur. Zhotovovať ich bude vranovská firma Betpres, s. r. o. Nové sídlo kultúry by nový šat malo dostať do dvoch rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Vybudujeme tu moderný, zaujímavý, inovatívny, bezbariérový komplex prístupný pre všetkých, ktorý bude podporovať kultúrny a vzdelanostný rozvoj regiónu," priblížil počas odovzdania staveniska vo štvrtok predseda PSK Milan Majerský, ktorý kandiduje v septembrových parlamentných voľbách.



Projekt rekonštrukcie súčasnej budovy z roku 1986 počíta s prestavbou objektov, ako aj s nadstavbou a dostavbou. Takisto s parkovacími plochami, zeleňou a oddychovou časťou, chodníkmi a bezbariérovým prístupom či lávkou nad potokom pre peších. V interiéri vzniknú okrem oddelení literatúry aj zóny na skupinové sedenia, obývačka pre mládež, miestnosti pre zrakovo znevýhodnených, imobilných či pre 3D tlač a marketspace. Nové centrum bude disponovať i vlastnou výstavnou sieňou a multifunkčnou sálou.



"Takmer 37 rokov fungujeme v prenajatých priestoroch domu kultúry, ktoré však či už rozlohou aj dispozične nestačia pokrývať požiadavky a nároky našich čitateľov a návštevníkov mesta. Nemáme tu skladové možnosti, čitáreň ani študovňu a chýba nám aj zasadacia miestnosť. Všetky podujatia realizujeme vo výpožičných priestoroch, čo značne obmedzuje nás i užívateľov. Nové sídlo to všetko zmení, bude multifunkčným komplexom pre každú vekovú kategóriu od najmenších po seniorov," podotkla riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Danka Molčanová.



Na dovybavenie interiéru budovy plánuje knižnica využiť viaceré mimorozpočtové zdroje - nórske fondy, program IROP aj štátne zdroje, z ktorých už má schválené finančné prostriedky, a zapojiť sa chce aj do výzvy Programu Interreg. Riaditeľka knižnice predpokladá, že si interiérové vybavenie vyžiada investíciu v objeme 1,6 milióna eur.



"Osveta je súčasťou života vo Vranovskom okrese už vyše 50 rokov. Aj táto budova vždy žila kultúrou a určite je potrebné to zachovávať aj v budúcnosti. Vznikne tu miesto, ktoré prinesie poznanie, vzdelávanie, umenie i multiplexný zážitok," dodala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová.