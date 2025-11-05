< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou začali s výstavbou cyklotrasy
Stavebné práce v tomto období prebiehajú na viacerých miestach.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 5. novembra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou začali výstavbu novej mestskej cyklotrasy, na ktorú mesto získalo približne tri milióny eur z plánu obnovy. Nový úsek bude mať viac než štyri kilometre. Ukončenie stavebných prác je naplánované na marec 2026. Ako uviedol primátor Ján Ragan, trasu navrhli odborníci a projektanti, pričom počas príprav konzultovali aj s poslancami mestského zastupiteľstva a výbormi mestských častí.
Trasa povedie od autobusovej a železničnej stanice cez Námestie slobody, ulicu M. R. Štefánika, Dlhú a Domašskú až po hranicu katastra obce Majerovce. „Osobne si viem predstaviť trošku inú trasu, viac v prírode alebo v menej exponovaných častiach z hľadiska dopravy. Bohužiaľ, túto trasu bolo potrebné navrhnúť tak, aby spĺňala podmienky výzvy a zároveň aj technické parametre,“ doplnil Ragan.
Stavebné práce v tomto období prebiehajú na viacerých miestach. Zhotoviteľ vykonáva búracie a prípravné práce, mení podkladové vrstvy pod chodníkmi, upravuje podložie pred asfaltovaním cyklochodníka a kladením dlažby na chodníkoch, vymieňa obrubníky a presúva uličné vpuste. Súčasťou projektu je aj modernizácia verejného osvetlenia. Primátor uviedol, že to, že výstavba prebieha v tomto období, súvisí s nastavením eurofondov. „Proces hodnotenia a verejného obstarávania trvá veľmi dlho a súhlas na realizáciu sme dostali až teraz. Mrzí nás, že musíme stavbu vykonávať v zime, keďže nepriaznivé podmienky môžu obmedzovať stavebné práce,“ uviedol Ragan.
Projekt kombinuje obojsmerné cyklocestičky so štandardnou šírkou tri metre a jednosmerné úseky, prispôsobené miestnym priestorovým a dopravným pomerom. Z celkovej dĺžky 4035 metrov bude približne 200 metrov vyznačených ako cyklokoridor po existujúcej komunikácii. Ostatné úseky budú oddelené od automobilovej dopravy.
Po ukončení tohto projektu bude mesto pripravovať aj ďalšie cyklochodníky. „Týmto projektom sa vyrieši v podstate centrum mesta, od stanice až po výjazd na Majerovce. Ostáva nám však ešte dosť voľných miest, kde by sa cyklochodníky hodili - napríklad smerom na Nižný Kručov, Lomnicu či Čemerné,“ uviedol prednosta mestského úradu Imrich Kónya.
Trasa povedie od autobusovej a železničnej stanice cez Námestie slobody, ulicu M. R. Štefánika, Dlhú a Domašskú až po hranicu katastra obce Majerovce. „Osobne si viem predstaviť trošku inú trasu, viac v prírode alebo v menej exponovaných častiach z hľadiska dopravy. Bohužiaľ, túto trasu bolo potrebné navrhnúť tak, aby spĺňala podmienky výzvy a zároveň aj technické parametre,“ doplnil Ragan.
Stavebné práce v tomto období prebiehajú na viacerých miestach. Zhotoviteľ vykonáva búracie a prípravné práce, mení podkladové vrstvy pod chodníkmi, upravuje podložie pred asfaltovaním cyklochodníka a kladením dlažby na chodníkoch, vymieňa obrubníky a presúva uličné vpuste. Súčasťou projektu je aj modernizácia verejného osvetlenia. Primátor uviedol, že to, že výstavba prebieha v tomto období, súvisí s nastavením eurofondov. „Proces hodnotenia a verejného obstarávania trvá veľmi dlho a súhlas na realizáciu sme dostali až teraz. Mrzí nás, že musíme stavbu vykonávať v zime, keďže nepriaznivé podmienky môžu obmedzovať stavebné práce,“ uviedol Ragan.
Projekt kombinuje obojsmerné cyklocestičky so štandardnou šírkou tri metre a jednosmerné úseky, prispôsobené miestnym priestorovým a dopravným pomerom. Z celkovej dĺžky 4035 metrov bude približne 200 metrov vyznačených ako cyklokoridor po existujúcej komunikácii. Ostatné úseky budú oddelené od automobilovej dopravy.
Po ukončení tohto projektu bude mesto pripravovať aj ďalšie cyklochodníky. „Týmto projektom sa vyrieši v podstate centrum mesta, od stanice až po výjazd na Majerovce. Ostáva nám však ešte dosť voľných miest, kde by sa cyklochodníky hodili - napríklad smerom na Nižný Kručov, Lomnicu či Čemerné,“ uviedol prednosta mestského úradu Imrich Kónya.