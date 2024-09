Vo Vranove nad Topľou začali výstavbu tenisovej haly za 1,4 milióna

Vranov nad Topľou 16. septembra (TASR) - Výstavba novej tenisovej haly vo Vranove nad Topľou sa oficiálne začala v pondelok poklepaním základného kameňa. Investíciu v časti Čemerné vo výške viac ako 1,4 milióna eur podporil Fond na podporu športu. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, mesto poskytlo pozemok do prenájmu na obdobie 20 rokov za symbolickú sumu dve eurá ročne.



"Mesto dalo prísľub aj do budúcna, že ak budú pracovať s mládežou a rozvíjať talenty z nášho mesta, sme ochotní prispievať nejakým spôsobom aj na prevádzku," dodal primátor.



Cieľom tenisovej haly je vytvoriť celoročne využiteľné športovisko, ktoré v meste doteraz chýbalo. Tenisová hala bude pozostávať z dvoch krytých kurtov a hygienicko-sociálneho zázemia. Navrhnutá je bezbariérovo, čo znamená, že ju budú môcť využívať aj zdravotne znevýhodnení športovci a návštevníci.



"Táto hala nám poskytne presne to, čo potrebujeme, kvalitné zázemie pre tréningy, turnaje a rozvoj mladých talentov. Veríme, že s týmto novým zariadením budeme môcť miestnym hráčom poskytnúť lepšie podmienky," uviedol predseda združenia Tenisový klub Vranov nad Topľou Marián Princ.



Celkový rozpočet projektu predstavuje 1.461.640,68 eura bez DPH, Fond na podporu športu poskytol príspevok vo výške 981.946,50 eura. Tenisovú halu plánujú ukončiť do roka, aby ju športovci mohli využívať počas ďalšej zimnej sezóny. V ďalších fázach sa plánuje výstavba troch vonkajších antukových tenisových kurtov a osvetlenia v areáli.