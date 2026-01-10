< sekcia Regióny
Vo Vranove nad Topľou znížili poplatky za komunálny odpad
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo aj rozšírenie možnosti získania úľav.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 10. januára (TASR) - Vo Vranove nad Topľou upravili sadzby za komunálny odpad. V roku 2026 dôjde k zníženiu poplatkov pre obyvateľov bytových aj rodinných domov a zároveň sa rozširujú možnosti úľav pre vybrané skupiny obyvateľov. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, ide o symbolické zníženie, ktorým chce mesto vyjadriť vďaku obyvateľom za zodpovedný prístup k nakladaniu s odpadom.
„Ukázalo sa, že občania vedia byť zodpovední k životnému prostrediu, vedia byť zodpovední aj k svojmu rodinnému rozpočtu,“ uviedol primátor. Sadzba za osobu v bytových domoch sa znižuje z pôvodných 0,188 eura na 0,182 eura za deň, čo predstavuje pokles ročného poplatku zo 68,62 eura na 66,43 eura za osobu. Obyvatelia rodinných domov pocítia zmenu v sadzbe za liter odpadu, ktorá klesne z 0,072 eura na 0,069 eura. Výsledná úspora závisí od objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu.
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo aj rozšírenie možnosti získania úľav. Po novom budú môcť o znížený poplatok požiadať aj dvaja osamelo žijúci dôchodcovia nad 65 rokov v jednej domácnosti, a to pri 120-litrovej nádobe s 13 vývozmi ročne. Doposiaľ mala nárok na úľavu len jedna takáto osoba. Úľava sa po novom týka aj osamelo žijúcich osôb do 65 rokov.
Mesto plánuje v podobnom trende pokračovať aj v tomto roku. „Budeme hľadať ďalšie riešenia, aby sa poplatky za odpad nezvyšovali, prípadne opäť znížili. Pristúpime napríklad k uzamykaniu stojísk, úpravám počtu nádob na separovaný zber a prijmeme ďalšie opatrenia v spolupráci s obyvateľmi,“ dodal primátor.
„Ukázalo sa, že občania vedia byť zodpovední k životnému prostrediu, vedia byť zodpovední aj k svojmu rodinnému rozpočtu,“ uviedol primátor. Sadzba za osobu v bytových domoch sa znižuje z pôvodných 0,188 eura na 0,182 eura za deň, čo predstavuje pokles ročného poplatku zo 68,62 eura na 66,43 eura za osobu. Obyvatelia rodinných domov pocítia zmenu v sadzbe za liter odpadu, ktorá klesne z 0,072 eura na 0,069 eura. Výsledná úspora závisí od objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu.
Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo aj rozšírenie možnosti získania úľav. Po novom budú môcť o znížený poplatok požiadať aj dvaja osamelo žijúci dôchodcovia nad 65 rokov v jednej domácnosti, a to pri 120-litrovej nádobe s 13 vývozmi ročne. Doposiaľ mala nárok na úľavu len jedna takáto osoba. Úľava sa po novom týka aj osamelo žijúcich osôb do 65 rokov.
Mesto plánuje v podobnom trende pokračovať aj v tomto roku. „Budeme hľadať ďalšie riešenia, aby sa poplatky za odpad nezvyšovali, prípadne opäť znížili. Pristúpime napríklad k uzamykaniu stojísk, úpravám počtu nádob na separovaný zber a prijmeme ďalšie opatrenia v spolupráci s obyvateľmi,“ dodal primátor.