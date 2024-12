Vo Vranove nad Topľou zriadia centrum zdieľaných služieb

Vranov nad Topľou 21. decembra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou vznikne centrum zdieľaných služieb. Jeho zriadenie schválili poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, predpokladajú, že bude zamestnávať desať až 14 zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať viaceré činnosti pre obce v okrese a pre mesto.



"Bude to stavebné konanie, doprava, životné prostredie, možno aj ekonomika. Toto pracovisko bude vytvorené priamo v priestoroch mestského úradu, v časti, ktorá je momentálne nevyužívaná," doplnil Ragan.



Cieľom činnosti centra je zvýšiť efektívnosť, rozsah a kvalitu poskytovaných služieb obyvateľom aj v malých obciach. Projekt bude financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Financovanie mzdových výdavkov pre zamestnancov by malo byť zabezpečené prostredníctvom výzvy vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.



"Chceme, aby tam bol kvalitný servis aj pre obce nášho okresu. Pre mesto je podstatné aj to, že získame finančné prostriedky od štátu, za ktoré zrekonštruujeme priestory v mestskom úrade. Investícia tu ostane už bez ohľadu na to, ako dlho bude tento úrad fungovať," dodal primátor.