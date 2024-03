Vo Vranove nad Topľou zvýšili poplatky v zariadení pre seniorov

Vranov nad Topľou 8. marca (TASR) - V zariadení pre seniorov vo Vranove nad Topľou pristúpili k zvýšeniu poplatkov. Týka sa to viacerých oblastí poskytovaných služieb vrátane stravovania, ubytovania a osobnej starostlivosti. Ako uviedol pre TASR primátor Ján Ragan, musia reagovať na rastúce náklady spôsobené infláciou.



Zvýšenie cien sa u každého klienta premietne do mesačných poplatkov odlišne, uviedol primátor s tým, že "maximum je zvýšenie o 40 eur, ale môže to byť podstatne menej." Výsledná suma bude závisieť od veľkosti bytu, služieb či stravy, ktoré klient využíva.



Podľa nového dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu o sociálnych službách, ktoré bolo schválené na poslednom mestskom zastupiteľstve, sa zvyšujú poplatky rôzne. Suma závisí od stupňa odkázanosti. Rastie aj cena za užívanie obytnej plochy. Tú zvýšili z 0,28 eura na 0,30 eura za meter štvorcový a cenu stravnej jednotky na deň zo štyroch eur na 4,50 eura, čo reflektuje stúpajúce ceny potravín.



Aj keď môže byť pre niektorých obyvateľov zariadenia finančná záťaž väčšia, Ragan zdôraznil, že mesto sa snažilo udržať nárast cien na minime a zamerať sa iba na pokrytie reálnych nákladov. "Je dôležité, aby zariadenie nevyrábalo stratu a mohlo fungovať s vyrovnaným rozpočtom," uviedol primátor.