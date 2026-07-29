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Vo Vranove pripravujú kruhový objazd, má byť prvým krokom k obchvatu
Súčasťou projektu bude preložka cesty III/3617, ktorá umožní presmerovať dopravu z cesty tretej triedy a miestnych komunikácií na novú trasu vedenú mimo centra mesta.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 39. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje vo Vranove nad Topľou výstavbu okružnej križovatky na ceste I/18. Stavebné práce majú prispieť k prerozdeleniu dopravného zaťaženia a odľahčeniu centra mesta. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Súčasťou projektu bude preložka cesty III/3617, ktorá umožní presmerovať dopravu z cesty tretej triedy a miestnych komunikácií na novú trasu vedenú mimo centra mesta.
Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan označil začatie verejného obstarávania za posun v príprave severného obchvatu mesta. Samospráva sa podľa neho o jeho vybudovanie usiluje už niekoľko rokov. Plánovaný obchvat má prepájať cestu prvej triedy pred vstupom do mesta pri čerpacej stanici a vyústiť na Mlynskej ulici. „Je to veľká investícia, ktorá si vyžaduje značné finančné prostriedky. Keďže samosprávny kraj zatiaľ zdroje na celý obchvat nenašiel, rokovali sme s ministerstvom dopravy a dohodli sme sa, že napojenie a okružnú križovatku zrealizuje ministerstvo,“ uviedol Ragan.
Po dokončení križovatky chce mesto pokračovať v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom na zabezpečení financií na celý severný obchvat. Samotná okružná križovatka podľa primátora prispeje predovšetkým k zvýšeniu bezpečnosti a vytvorí napojenie pre budúce pokračovanie obchvatu.
Súčasťou projektu bude preložka cesty III/3617, ktorá umožní presmerovať dopravu z cesty tretej triedy a miestnych komunikácií na novú trasu vedenú mimo centra mesta.
Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan označil začatie verejného obstarávania za posun v príprave severného obchvatu mesta. Samospráva sa podľa neho o jeho vybudovanie usiluje už niekoľko rokov. Plánovaný obchvat má prepájať cestu prvej triedy pred vstupom do mesta pri čerpacej stanici a vyústiť na Mlynskej ulici. „Je to veľká investícia, ktorá si vyžaduje značné finančné prostriedky. Keďže samosprávny kraj zatiaľ zdroje na celý obchvat nenašiel, rokovali sme s ministerstvom dopravy a dohodli sme sa, že napojenie a okružnú križovatku zrealizuje ministerstvo,“ uviedol Ragan.
Po dokončení križovatky chce mesto pokračovať v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom na zabezpečení financií na celý severný obchvat. Samotná okružná križovatka podľa primátora prispeje predovšetkým k zvýšeniu bezpečnosti a vytvorí napojenie pre budúce pokračovanie obchvatu.