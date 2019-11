Vo vranovskej knižnici si pripomenú ukončenie prvej svetovej vojny

Vranov nad Topľou 6. novembra (TASR) – Vzdelávacím podujatím s názvom Obnova najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku v obci Veľkrop si v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou vo štvrtok (7. 11.) pripomenú blížiace sa výročie ukončenia prvého celosvetového vojnového konfliktu. Ako pre TASR povedal prednášajúci lektor Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy, výber témy nebol náhodný.



"Je to zaujímavá téma, ktorá má spojitosť s prvou svetovou vojnou, ktorej ukončenie si pripomenieme o niekoľko dní. Zároveň má spojitosť aj s regiónom a na dôvažok i s dobrovoľníctvom a všeobecným záujmom o históriu," uviedol Drobňák, ktorý sa spolu s ďalšími členmi KVH Beskydy a tiež dobrovoľníkmi pustil do obnovy vojenského cintorína vo Veľkrope v roku 2010.



KVH Beskydy zrekonštruoval na východe Slovenska niekoľko cintorínov. To, že prednáška bude venovaná tomu vo Veľkrope, má tiež svoje opodstatnenie. "Je výnimočný jednak tým, že je na ňom pochovaných také množstvo vojakov a zároveň je to veľmi zaujímavá lokalita aj z krajinárskeho, architektonického hľadiska," vysvetlil Drobňák s tým, že svoju pôvodnú architektonickú podobu získal cintorín vďaka tomu, že sa nadšencom podarilo získať archívne náčrty. Na jeho ploche je pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.



Prednáška o vojnovom cintoríne vo Veľkrope a procese jeho obnovy sa v Hornozemplínskej knižnici sa začne o 10.00 h. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.