Vo Vrbovom si pripomenú 250 rokov od misie M.Beňovského na Madagaskare

Vrbové 28. februára (TASR) - K 250 rokom od začatia misie Mórica Beňovského na ostrove Madagaskar v službách Francúzska pripravilo mesto Vrbové Malú konferenciu k veľkému výročiu. Vo štvrtok 29. februára na nej vystúpia znalci života vrbovského rodáka, cestovateľa a dobrodruha, podujatie sa uskutoční v Kúrii Mórica Beňovského. Informoval o tom za organizátorov Ľubomír Bosák.



"Vnímame to ako výnimočný moment, že muž, pochádzajúci z nášho regiónu, dostal dôveru takej veľmoci, akou bolo Francúzsko. Považovali sme za potrebné to pripomenúť súčasníkom," povedal.



Konferencia sa uskutoční v spolupráci s miestnym Gymnáziom Baltazára Magina a jeho žiaci budú podľa Bosáka aj v auditóriu na podujatí. Záštitu nad konferenciou má predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý vystúpi aj so slávnostným príhovorom.



V programe je v úvode čítanie pamätí Beňovského o jeho príchode na Madagaskar, o dobovom kontexte jeho života bude hovoriť historik Ivan Mrva. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied priblíži ostrov v čase príchodu Beňovského. Roland Kýška z Vrbového, ktorý sa životom Beňovského spolu s Ľubomírom Bosákom dlhodobo zaoberá, poinformuje o vzťahu k významnému francúzskemu moreplavcovi Jacquesovi Raymondovi de Grenier du Giron a Bosák na záver zhrnie Beňovského životné cesty. Združenie Mórica Beňovského prispeje do programu dokumentom Cestami Beňovského.



Móric Beňovský získal v roku 1772 od kráľa Ľudovíta XV. dekrét na vybudovanie vojensko-obchodnej základne na Madagaskare. V roku 1776 Beňovského na Madagaskare miestni kmeňoví náčelníci zvolili za kráľa kráľov severovýchodnej časti Madagaskaru. Neskôr odišiel a v roku 1784 sa vydal na svoju druhú expedíciu na ostrov. V oblasti východného mysu Cap Est začal budovať svoje sídlo Mauritánia podľa mena Móric - Mauritius. Zomrel vo veku nedožitých 40 rokov v boji pri jeho obrane.