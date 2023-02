Vo Vrbovom vydali Benovskianu, encyklopédiu o grófovi Beňovskom

Vrbové 3. februára (TASR) - Rozsiahlu, 500-stranovú encyklopédiu venovanú slávnemu cestovateľovi, dobrodruhovi, vojakovi a kráľovi na Madagaskare Móricovi Beňovskému vydali v jeho rodnom meste Vrbové. Benovskiana je výsledkom dlhoročnej práce autorov Ľubomíra Bosáka a Patrika Kýšku, ktorí sa intenzívne venujú skúmaniu a mapovaniu Beňovského života desiatky rokov. Publikácia je ich príspevkom k pripomenutiu 275. výročia narodenia a 235. výročia smrti Beňovského.



Bohato ilustrovanú knihu vďaka grafickej úprave Barbary Neumannovej uviedli vo štvrtok (2. 2.) za účasti zástupcov mesta, kultúrnych inštitúcií i mnohých fanúšikov vrbovského rodáka. Medzi nimi boli aj členovia Združenia Mórica Beňovského, ktorí predstavili čerstvý dokument, ktorým mapovali Beňovského stopy na Madagaskare.



"Pri práci na publikáciách, ktoré sme v priebehu rokov o Beňovskom pripravovali, vznikol postupne rozsiahly poznámkový aparát, tak sme sa rozhodli zosumarizovať ho do samostatnej publikácie," uviedol pre TASR Kýška. Zostavovať lexikón o jednotlivcoch nie je podľa nich na rozdiel od zahraničia v našich končinách zvykom. No Beňovský je, ako uvádzajú, "osobnosť taká mnohostranná, mnohovrstevná i zahalená rúškom tajomstva", že sa im tento formát zdal prináležiaci. "Vznikol a stále vzniká o ňom v mnohých jazykoch rad kníh, fakty v nich sa často nezhodujú. O určitý chaos v informáciách sa pričinil aj on sám. Vo svojom strastiplnom živote neraz taktizoval, neuvádzal správne údaje a tiež veci rád prikrášľoval a zveličoval," konštatovali autori Benovskiany.



Zahrnuli do nej heslá týkajúce sa Beňovského, osobností, ktoré s ním boli v kontakte alebo mali vplyv na jeho život, miesta, pamiatky, literatúru, ale dočítať sa možno napríklad aj o vydaných známkach či medailách. Ako prvé heslo pod písmenom A je informácia o znalcovi histórie Lambertovi van der Aalsvoortovi, na prvej strane je aj heslo Jozef Adamovič, herec, ktorý Beňovského stvárnil v seriáli Vivat, Beňovský! a bol tiež predobrazom sochy Beňovského stojacej na vrbovskom námestí.



Čitateľ sa dozvie, že historické bádanie o grófovi má oficiálny názov beňovskológia, rozsiahle heslo je venované jeho národnosti, či to, že prvou slovenskou inscenáciou v roku 1869 v trnavskom divadle bola hra Gróf Beňovský, kde účinkoval aj Svetozár Hurban Vajanský. Záverečným heslom je Žvanec, ide o ukrajinskú dedinu, kde Beňovský pod menom Hladík krátky čas pôsobil na miestnom hrade. Lexikón je súčasne registrom k slovenskému vydaniu Beňovského pamätí z roku 2006. "Už teraz vieme, že by neuškodilo aj doplnené vydanie," povedal pri uvedení knihy Bosák, ktorý je považovaný na Slovensku za najlepšieho znalca problematiky.



Bosák i Kýška sú držiteľmi ocenenia Beňovského glóbus, ktoré mesto udeľuje tým, ktorí sa zaslúžia o propagáciu osobnosti Matúša Mórica Michala Františka Serafína Augusta Beňovského (1746 - 1786) i samotného mesta Vrbové. Vydanie publikácie podporil Trnavský samosprávny kraj.