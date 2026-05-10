Vo Vrútkach horel akumulátor v blízkosti drevenice
Autor TASR
Vrútky 10. mája (TASR) - Zásah martinských hasičov si v noci na nedeľu vyžiadal požiar akumulátora vedľa drevenice vo Vrútkach. Udalosť si nevyžiadala zranenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Požiar batérie zo štvorkolky hasičom ohlásili v sobotu (9. 5.) o polnoci. Prieskumom zistili, že ide požiar akumulátora, ktorý sa nachádzal pod prístreškom vedľa drevenice. „Jednotlivé články akumulátora odstreľovali do okolia. Všetky osoby sa nachádzali mimo priestoru požiaru a bez zranení,“ uviedol HaZZ.
Hasiči podľa neho požiar lokalizovali a následne zlikvidovali za pomoci vysokotlakového prúdu, jeden príslušník zasahoval v autonómnom dýchacom prístroji. „Požiar sa vďaka rýchlemu zásahu hasičov nerozšíril na blízko stojacu drevenicu,“ dodal HaZZ.
