Vo Vrútkach sa uskutoční zážitkovo-edukačné podujatie Študuj dopravu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hlavným cieľom podujatia je zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium v odboroch zameraných na dopravu a poštové služby, a to na úrovni stredných odborných škôl aj vysokých škôl.

Autor TASR
Vrútky 9. septembra (TASR) - Žiakom základných škôl a študentom stredných škôl je určené zážitkovo-edukačné podujatie Študuj dopravu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok (11. 9.) na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach. Informoval o tom odbor komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorá je jedným z partnerov tradičného podujatia organizovaného pod záštitou ministra dopravy SR.

Hlavným cieľom podujatia je zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium v odboroch zameraných na dopravu a poštové služby, a to na úrovni stredných odborných škôl aj vysokých škôl. „Podujatie Študuj dopravu je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí zoznámiť sa s profesiami, ktoré formujú budúcnosť Slovenska. Doprava je základom našej mobility, hospodárstva aj kvality života - spája školy, rodiny, regióny a otvára nové príležitosti,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.

Pre žiakov pripravili organizátori kariérne poradenstvo s odporúčaním ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou sprievodného programu budú ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, prehliadka vystaveného autobusu či kamióna. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať dopravné simulátory, virtuálnu realitu, ale aj precvičiť si vedomosti a zručnosti v dopravných kvízoch.

Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa poznamenal, že národný dopravca sa dlhodobo usiluje o podporu odborného vzdelávania a výchovu budúcich profesionálov v doprave. „Aj prostredníctvom podujatia Študuj dopravu chceme mladým ľuďom ukázať, že svet železníc a dopravy nie je len o technike, ale aj o stabilnej kariére, inováciách a rozvoji,“ dodal Helexa.

Podujatie Študuj dopravu vo Vrútkach sa koná pod záštitou ministra dopravy v spolupráci so ZSSK a ďalšími železničnými spoločnosťami, a tiež so Strednou odbornou školou dopravnou Martin-Priekopa, ďalšími strednými odbornými školami, Žilinskou univerzitou v Žiline a vybranými regionálnymi partnermi.
