Vo Vrútkach sa žiaci zoznámili s možnosťami štúdia v oblasti dopravy

Vrútky 7. septembra (TASR) - Na podujatí Študuj dopravu predstavili vo štvrtok žiakom vo Vrútkach možnosti stredoškolského a vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Podľa hovorcu Ministerstva dopravy (MD) SR Martina Petra je zámerom získať po štúdiu odborníkov, ktorí chýbajú vo všetkých oblastiach dopravy.



Podotkol, že nejde iba o nízkopríjmové profesie. "Sú to napríklad aj rušňovodiči, pri ktorých sa v prípade Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) blížime k platu 2000 eur. Chýbajú aj riadiaci letovej prevádzky, kde sa mzda blíži k sume 10.000 eur mesačne. Čiže aj veľmi odborné, dôležité a veľmi dobre zaplatené profesie nám chýbajú," uviedol hovorca rezortu dopravy.



Upozornil, že jedným z dôvodov je odchod zamestnancov do dôchodku. "Máme údaje z rezortných organizácií, že priemerný vek zamestnancov pomerne výrazne stúpa. A mladá generácia akoby nemala záujem o tieto smery. Často si myslia, že to nie je dostatočne zaplatené. Čo je v istých prípadoch aj pravda, ale na tom pracujeme. Snažíme sa podmienky zlepšovať a dvíhať mzdy v našich organizáciách. Ale nie vždy môžeme konkurovať komerčnému sektoru," skonštatoval Petro.



ZSSK sa podľa generálneho riaditeľa Romana Koreňa momentálne borí so zásadným nedostatkom v kľúčových profesiách. "Priemerný vek v našej spoločnosti je okolo 48 rokov. Zmenou legislatívy došlo k tomu, že reálne máme ohrozených takmer 600 miest do konca tohto roka. Ľudia by mohli odísť a veľa z nich momentálne obsadzuje práve kľúčové profesie. Problém je naozaj ten, že privátny sektor na kľúčových profesiách, pokiaľ sa bavíme napríklad o rušňovodičovi, dokáže stále ponúknuť zamestnancovi vyššiu základnú mzdu," vysvetlil.



Riaditeľka Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravnej v Martine Jarmila Matejčíková informovala, že na nové štúdium v odbore rušňovodič sa prihlásilo 31 žiakov. "Počas štyroch rokov absolvujú štúdium, prax a špeciálne odborné zručnosti, spojené s výkonom rušňovodiča. Každý po skončení maturity vykoná rušňovodičskú skúšku a zostane im pol roka na priamy zácvik na tratiach, na ktorých môžu jazdiť. Takže sa ušetria dva roky ďalšieho štúdia a platenia ľudí, ktorí sa prihlásia z iných odborov. Nikdy sa nedá porovnať ten, kto sa rekvalifikuje na rušňovodiča z odboru kuchár, s tým, ktorý so záujmom študuje štyri roky a potom môže robiť túto prácu," uzavrela.