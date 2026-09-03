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Vo Vrútkach sú dvaja kandidáti na primátora, 25 na poslancov
O post poslanca v 11-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 25 kandidátov, pričom 13 z nich sú nezávislými kandidátmi.
Autor TASR
Vrútky 3. septembra (TASR) - Na primátora mesta Vrútky v okrese Martin kandidujú súčasný šéf mestskej samosprávy Branislav Zacharides (nezávislý) a poslanec mestského zastupiteľstva, objektový manažér Juraj Diabelko (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po stredajšom (2. 9.) zasadnutí okrskovej volebnej komisie zverejnila samospráva na svojom webe.
O post poslanca v 11-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 25 kandidátov, pričom 13 z nich sú nezávislými kandidátmi. Najstarší kandidát má 76, najmladší 39 rokov. Medzi kandidátmi sú štyri ženy, obhájiť poslanecký mandát sa pokúsi desať z 11 súčasných poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O post poslanca v 11-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 25 kandidátov, pričom 13 z nich sú nezávislými kandidátmi. Najstarší kandidát má 76, najmladší 39 rokov. Medzi kandidátmi sú štyri ženy, obhájiť poslanecký mandát sa pokúsi desať z 11 súčasných poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.