Vo všetkých pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 28. februára (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Doplnil, že vo štvrtok (27. 2.) a v piatok pripadlo do 25 centimetrov nového snehu. "Najviac vo Fatrách a v Nízkych Tatrách, najmenej vo východnej časti Vysokých Tatier. Sneh padal väčšinou rovnomerne bez vetra a leží na tvrdom až ľadovom podklade. Od stredných polôh máme teploty pod mínus päť stupňov Celzia, čo neumožňuje rýchlu stabilizáciu nového snehu. Poobede očakávame zosilnenie vetra, čo bude lavínové nebezpečenstvo zvyšovať. Fúkať bude severozápadný vietor, preto budú nebezpečné hlavne juhovýchodné, južné a východné svahy," upozornil Krajčí.



Ráno bolo na horách prevažne hmlisté počasie so snežením. Teplota sa pohybovala v rozmedzí od mínus 15 do mínus štyroch stupňov Celzia. Za posledné dni pripadlo do 25 centimetrov nového prachového snehu. "Ráno fúkal vietor južných smerov do 15 metrov za sekundu, no postupne zosilnie a zmení smer. Bude fúkať severozápadný vietor, ktorý v nárazoch dosiahne 25 metrov za sekundu, hlavne na hrebeňoch hôr," dodal Krajčí.