Vo VÚSCH využívajú novú metódu liečby žilovej trombózy

Košice 20. apríla (TASR) - Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach doposiaľ pomohli dvom pacientom so žilovou trombózou metódou mechanickej trombektómie. TASR o tom informoval hovorca kardioústavu Igor Michalčík, podľa ktorého je mechanické odstránenie zrazeniny zo žilového systému novinkou, ktorú slovenskí angiológovia používajú tri mesiace.



„Aktuálne sme na začiatku, ale som si istý, že aj tento nový liečebný postup sa stane štandardom liečby angiologických ochorení v našom kardioústave,“ povedal generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín.



Lekári doposiaľ využívali rôzne metódy založené na postupnom rozpustení zrazeniny neinvazívne injekciami alebo liekmi, ktorých účinok sa prejavil rádovo v týždňoch až mesiacoch, či invazívne rozpúšťaním špeciálnymi infúziami priamo do zrazeniny, cestou zavedeného takzvaného katétra do zrazeniny v žile, ktoré bolo rýchlejšie a trvalo rádovo hodiny až dni.



„Mechanické odstránenie trombu sa dá zrealizovať v priebehu približne 15 až 20 minút a zároveň v takomto krátkom čase pociťuje pacient značnú úľavu,“ vysvetlil intervenčný angiológ a primár Kliniky angiológie Martin Koščo. Podľa neho ide o techniku, pri ktorej dokážu zo žíl odstrániť krvné zrazeniny rýchlo, efektívne a s minimálnym rizikom ďalších komplikácií.



Táto liečba však nemôže byť použitá univerzálne u všetkých pacientov, jej realizáciu podmieňuje viacero faktorov. „Najväčšie uplatnenie má najmä pri akútnych pacientoch, kde je riziková iná liečba. Hovoríme o pacientoch s traumou, napríklad po autonehode, tehotných ženách, ženách po pôrode, onkologických pacientoch či o pacientoch, pri ktorých nemôžeme použiť lieky na riedenie krvi,“ dodal Koščo.