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Vo výberovom konaní hľadajú riaditeľov dvoch múzeí
Uchádzači o post riaditeľa Múzea Betliar sa môžu prihlásiť do 23. júna, vo výbere na riaditeľa Múzea rusínskej kultúry v Prešove je lehota do 16. júna.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) hľadá šéfov Múzea Betliar a Múzea rusínskej kultúry. Podrobnosti o aktuálnych výberových konaniach zverejnilo SNM na svojom webe.
Uchádzači o post riaditeľa Múzea Betliar sa môžu prihlásiť do 23. júna, vo výbere na riaditeľa Múzea rusínskej kultúry v Prešove je lehota do 16. júna.
Súčasťou prihlášky v oboch prípadoch musí byť aj motivačný list a písomná koncepcia rozvoja múzea v horizonte 5 - 10 rokov v rozsahu 10 - 15 strán. Okrem vysokoškolského vzdelania minimálne druhého stupňa sa od uchádzača požaduje riadiaca prax, pričom uchádzači o post v Múzeu Betliar musia doložiť najmenej päťročné, uchádzači o vedenie Múzea rusínskej kultúry minimálne trojročné skúsenosti na riadiacej pozícii.
Kvalifikačným predpokladom sú aj jazykové znalosti a znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Podrobné informácie o výberovom konaní a podmienkach pre uchádzačov sú na webe SNM.
Uchádzači o post riaditeľa Múzea Betliar sa môžu prihlásiť do 23. júna, vo výbere na riaditeľa Múzea rusínskej kultúry v Prešove je lehota do 16. júna.
Súčasťou prihlášky v oboch prípadoch musí byť aj motivačný list a písomná koncepcia rozvoja múzea v horizonte 5 - 10 rokov v rozsahu 10 - 15 strán. Okrem vysokoškolského vzdelania minimálne druhého stupňa sa od uchádzača požaduje riadiaca prax, pričom uchádzači o post v Múzeu Betliar musia doložiť najmenej päťročné, uchádzači o vedenie Múzea rusínskej kultúry minimálne trojročné skúsenosti na riadiacej pozícii.
Kvalifikačným predpokladom sú aj jazykové znalosti a znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Podrobné informácie o výberovom konaní a podmienkach pre uchádzačov sú na webe SNM.