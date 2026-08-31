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Vo výberovom konaní na riaditeľa Múzea Betliar uspela Zsuzsanna Nagy

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Do výberového konania sa prihlásila ako jediná účastníčka. Vyplýva to z dokumentu, ktorý bol do pondelka zverejnený na webovej stránke SNM.

Autor TASR
Betliar 31. augusta (TASR) - Vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Betliar uspela Zsuzsanna Nagy. Vyplýva to z dokumentu, ktorý bol do pondelka zverejnený na webovej stránke SNM. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači. Jeden z nich podľa SNM nesplnil stanovené podmienky účasti, preto sa na samotnom výberovom konaní zúčastnila jedna uchádzačka, ktorá vyhovela.

SNM v reakcii pre TASR uviedlo, že v úspešnou uchádzačkou v súčasnosti pripravujú pracovnoprávne náležitosti. „Do prijatia rozhodnutia generálnej riaditeľky SNM sa k vymenovaniu ani k jeho termínu zatiaľ nebudeme vyjadrovať,“ doplnila vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Barbora Zajačková.

Riadením SNM - Múzea Betliar je v súčasnosti poverená Erika Danková Darániová. Inštitúciu do júla tohto roka dočasne viedla Andrea Predajňová.
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