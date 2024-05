Vo výberovom konaní na šéfa nemocnice v Trenčíne uspel M. Plesník

Bratislava 3. mája (TASR) - Vo výberovom konaní na post šéfa Fakultnej nemocnice Trenčín uspel Michal Plesník. Bol jediným uchádzačom. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o tom informovalo na webe.



Plesník nemocnicu vedie od novembra minulého roka. Do funkcie ho vtedy dočasne vymenovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).



Rezort informoval aj o výsledku ďalšieho výberového konania, a to na funkciu riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici. Uspel v ňom Daniel Ďaďan, prihlásení boli dvaja uchádzači.