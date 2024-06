Vo výberovom konaní na šéfa žilinskej nemocnice uspel Juraj Kacian

Žilina 26. júna (TASR) - Vo výberovom konaní na post riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina uspel Juraj Kacian. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) ho vymenovala k 22. júnu do funkcie na päťročné funkčné obdobie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Kacian bol poverený vedením FNsP Žilina od konca minulého roka, keď vystriedal Eduarda Dorčíka. "Menovanie do funkcie som prijal s pokorou, v úprimnej snahe pomôcť našej nemocnici. Verím v úspešné pokračovanie spolupráce so zdravotníckymi i nezdravotníckymi zamestnancami. Som presvedčený o tom - a presvedčili ma roky, ktoré som s nimi strávil - že spoločne dokážeme dosahovať vynikajúce výsledky, ktoré našu nemocnicu definitívne dostanú na popredné miesta v rámci Slovenska," uviedol Kacian.



Doplnil, že jeho víziou je, aby žilinská nemocnica bola komplexným zdravotníckym zariadením, ktoré bude svoju činnosť prostredníctvom odborného tímu pracovníkov a modernej zdravotníckej techniky rozvíjať k spokojnosti pacientov a zamestnancov.