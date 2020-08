Vo vybraných lokalitách Tatier budú spočítavať peších turistov či psov

Tatranská Lomnica 4. augusta (TASR) – Tatranský a Pieninský národný park čaká spočítanie turistov. Jeho výsledok podľa koordinátorky vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Martiny Petránovej ukáže, aká je aktuálna zaťaženosť jednotlivých lokalít. Okrem návštevníkov zrátajú aj psy a po prvý raz i cyklistov.



Do terénu by mali zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u vyraziť už vo štvrtok (6. 8.), rozhodujúce slovo však podľa jej slov bude mať počasie. Monitorovať návštevnosť budú od 5.00 do 19.00 h na 39 miestach v 53 smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no i na vrcholoch Kriváňa a Rysov.



"Do sčítacích hárkov už tradične zapíšu nielen počty turistov, ale vo vybraných lokalitách aj ich národnosť. V rámci spočítania sa v oboch spomínaných národných parkoch opäť zamerajú aj na psích návštevníkov. Po prvý raz v histórii vo vybraných lokalitách Tatier zrátajú aj cyklistov, ktorí čoraz častejšie využívajú elektrické bicykle, vďaka ktorým sa dostanú aj do vyššie položených miest," priblížila Petránová.



Doteraz návštevníkov na bicykloch spočítavali len v Pieninách, kde hlavnú časť na najfrekventovanejšom turistickom chodníku v Prielome Dunajca tvoria práve cyklisti.



Vďaka získaným údajom budú mať Štátne lesy TANAP-u ako správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta im poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete.



V TANAP-e sa návštevnosť eviduje od roku 1972. Vlani v deň spočítania prešlo po značkovaných turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí TANAP-u 18.624 turistov, spoločnosť im robilo 253 psov.



"Najnavštevovanejším miestom bol Hrebienok, spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy. Po značkovanom chodníku v Prielome Dunajca v smere z Červeného Kláštora do Lesnice prešlo 199 turistov a 1089 cyklistov. Plte, rafty a kajaky prepravili ďalších 5126 osôb. V opačnom smere narátali 1290 cyklistov a 416 peších turistov, dá sa však predpokladať, že medzi nimi boli spravidla tí, ktorí sa zviezli na pltiach dole Dunajcom," dodala Petránová.



Za posledných 15 rokov sa podľa jej slov najviac turistov pohybovalo vo vysokohorskom prostredí v roku 2014. Za jediný deň ich vtedy narátali 24.117. Absolútny rekord si zatiaľ drží rok 1980 s 26.520 návštevníkmi.