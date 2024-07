Vo Východnej sa začína folklórny festival

Východná 4. júla (TASR) - Amfiteáter vo Východnej vo štvrtok večer rozozvučí multižánrová šou o slovenskom folklóre s názvom Korene. Začína sa tam 69. ročník Folklórneho festivalu Východná, ktorý potrvá do nedele 7. júla. Informovali o tom z Národného osvetového centra (NOC).



Piatkový (5. 7.) otvárací program festivalu s názvom Domovy bude výberom piesní a tancov zo všetkých regiónov Slovenska. Následne sa predstaví jubilujúci 75-ročný SĽUK. Piatkovou bodkou bude program profesionálneho maďarského súboru Fitos Dezső Társulat z Budapešti.



"Sobotňajšia (6. 7.) dramaturgia ponúkne na veľkej scéne programy folklórnych skupín ocenených na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Nositelia tradícií. Tiež laureátov a ocenených tanečníkov z 30. ročníka Šaffovej ostrohy," priblížili z osvetového centra.



Festival vyvrcholí nedeľným galaprogramom na veľkej scéne nazvaným Tradície v pohybe. Podujatie prinesie aj sprievodné programy pre rodinu, koncerty world music, prednášky či výstavy. Súčasťou festivalu budú tiež večerné zábavy pri muzike.



Folklórny festival organizuje NOC. Ide o najstaršie a najrozsiahlejšie podujatie na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Návštevníci sa môžu na miesto dopraviť niektorým z 34 expresných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré jazdia na trase Košice - Bratislava a späť. Zastaví tam aj rýchlik z Košíc do Žiliny. Okrem expresných vlakov a rýchlika môže verejnosť využiť aj osobné vlaky, ktoré vo Východnej zastavujú pravidelne. Pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získajú cestujúci zľavu na vstupenky na festival.