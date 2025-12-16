< sekcia Regióny
Vo Východných Karpatoch zaznamenali prvý výskyt potáplice malej
Autor TASR
Čertižné 16. decembra (TASR) - Prvý zaznamenaný výskyt potáplice malej v pôsobnosti Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty sa podarilo zdokumentovať v uplynulých týždňoch v obci Čertižné v okrese Medzilaborce. Ako informovala Správa CHKO Východné Karpaty, jedinca tohto druhu vodného vtáctva našli v priekope pri ceste.
Zamestnanci správy vtáka prevzali a odviezli na odborné vyšetrenie k veterinárovi do Humenného, kde nezistili žiadne vážne zranenia. „Boli ošetrené malé krvácania a odreniny na nohách s podaním energetických látok pre zlepšenie zdravotného stavu jedinca,“ uviedli ochranári.
Zachráneného jedinca po doliečení vypustili späť do voľnej prírody pri rieke Laborec, v lokalite viacúčelovej vodnej nádrže pred mestom Medzilaborce. Táto lokalita v súčasnosti prechádza terénnymi úpravami a slúžiť má v budúcnosti ako významný prvok vodozádržného systému. „Vzhľadom na prírodný charakter plochy bude plniť dôležitú úlohu počas jarných a jesenných migrácií vtáctva, a zároveň dôjde k zlepšeniu hniezdnych, výskytových a potravných podmienok pre chránené druhy živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina,“ doplnila Správa CHKO Východné Karpaty.
Potáplica malá patrí medzi stredne veľké vodné vtáky. Vyznačuje sa schopnosťou efektívneho potápania vďaka hydrodynamickému tvaru tela a nohám umiestneným vzadu. Typická je pre arktické a subarktické oblasti, kde aj hniezdi. Na Slovensku sa vyskytuje len počas migrácie a zimovania, jednotlivo alebo v nízkom počte.
Výskyt potáplice malej bol na východnom Slovensku zaznamenaný sporadicky, najmä na veľkých vodných plochách, ako sú Zemplínska šírava, Starina či Veľká Domaša. Podľa údajov zaznamenali výskyty najčastejšie v novembri. Druh je zákonom chránený a zároveň zaradený medzi druhy európskeho významu so spoločenskou hodnotou 1000 eur. Európska populácia potáplice malej sa odhaduje na 7000 až 10.000 párov.
