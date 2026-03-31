Utorok 31. marec 2026
Vo Východoslovenskej galérii predstavia monografiu Z. Smieška

Na ilustračnej snímke výstavavo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach. Foto: TASR – František Iván

Autor TASR
Košice 31. marca (TASR) - Vo Východoslovenskej galérii (VSG) v utorok predstavia monografiu košického fotografa a pedagóga Zdeněka Smieška s názvom „Vidieť. Cítiť. Zaznamenať.“ Ide o prvé knižné spracovanie tvorby tohto fotografa. Smieško podľa VSG patrí k najvýraznejším osobnostiam košickej fotografickej scény druhej polovice 20. storočia. Galéria o tom informuje na svojej webovej stránke.

Ako fotograf bol citlivým pozorovateľom života okolo seba a pedagógom, ktorý stál pri zrode fotografického odboru na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Po celý život zachytával ľudí, krajinu aj atmosféru východného Slovenska - no jeho dielo doteraz nebolo knižne spracované,“ pripomína s tým, že po výstave vo VSG v roku 2024, ktorá po prvýkrát predstavila Smieškov archív verejnosti, chcú tento unikátny materiál vydaním monografie zachovať a sprístupniť širšiemu publiku. „Výstava ukázala, že Smieškove fotografie nie sú len estetickým dokumentom doby, ale aj intímnym denníkom mesta a jeho ľudí,“ dodáva.

Publikácia je rozdelená do tematických okruhov, ktoré odrážajú jeho hlavné záujmy, a to portrétna fotografia - dokumentácia košických výtvarníkov, krajinárska fotografia, reportážna fotografia, voľná umelecká fotografia a pedagogická činnosť. Súčasťou knihy sú aj Smieškove vlastné poznámky a komentáre, ktoré sprostredkúvajú jeho autentický pohľad na tvorbu.

Prezentácia monografie je naplánovaná od 17.00 h v priestoroch VSG na Hlavnej ulici v Košiciach.
