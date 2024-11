Vo Vychylovke predstavia drápanie peria i ľúbostnú mágiu

Nová Bystrica 24. novembra (TASR) - Ukážky "drápania" peria, ale i prípravu našich predkov na zimu a vianočné sviatky predstaví v nedeľu návštevníkom skanzenu vo Vychylovke Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Informovala o tom Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea.



"Drápanie peria nebolo len obyčajnou prácou, ale aj spoločenskou udalosťou. Ženy sa schádzali, drápali perie, navzájom si pomáhali pri tejto zdĺhavej činnosti, spievali a rozprávali rôzne príhody. Bola to príležitosť na výmenu informácií, posilnenie medziľudských vzťahov, plánovanie budúcnosti a, samozrejme, na prípravu dostatočného množstva peria na teplé periny a vankúše," uviedla Jančulová s tým, že návštevníci sa počas podujatia budú môcť priamo zapojiť do "drápania" peria.



Súčasťou nedeľného programu budú aj ukážky ľúbostnej mágie, liatie olova a veštenie ženíchov. Návštevníkom priblížia magickú atmosféru nadchádzajúceho zimného obdobia. V kultúrnom programe vystúpi v pásme Od Kataríny do Štefana ženská spevácka skupina Dolinka a ľudová hudba Starejší z Novej Bystrice.



Skanzen bude pre verejnosť otvorený od 10.00 do 15.00 h.