Vo Vydrani komisia doma navštívi dvoch voličov

Medzilaborce 29. februára (TASR) – O voľbu doma požiadali okrskovú volebnú komisiu v Medzilaborciach, mestskej časti Vydraň, dvaja z 229 zapísaných voličov. Pre TASR to potvrdila predsedníčka komisie šiesteho medzilaborského volebného okrsku Anna Kučmová.



"Máme dve obálky z cudziny a dve požiadavky od občanov o volenie doma, takže za nimi pôjdeme okolo 15.00 h s urnou," povedala Kučmová s tým, že volebnú miestnosť vo Vydrani v dopoludňajších hodinách navštívilo "pomerne dosť" voličov. "Všetko je každému jasné, voliči chodia s občianskymi preukazmi, všetko prebieha v pokoji a rozvážne," doplnila.



Aj volebnú miestnosť vo vydranskom kultúrnom dome označili v sobotu ráno dvojjazyčne, slovensko-rusínsky. Medzilaborce patria medzi 16 samospráv v rámci okresu, v ktorých sa k rusínskej národnosti hlási najmenej 20 percent obyvateľstva. Vydraň bola samostatnou obcou do roku 1965, keď bola pričlenená k okresnému mestu a stala sa mestskou časťou Medzilaboriec. Uvádza to monografia "Vydraň – miesto srdcu nášmu blízke" vydaná v roku 2019 pri príležitosti 475. výročia prvej písomnej zmienky o obci.