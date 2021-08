Vo Vyhniach a Hliníku nad Hronom rekonštruujú poruchový úsek vedenia

Vyhne/Hliník nad Hronom 25. augusta (TASR) – Stredoslovenská distribučná (SSD) rekonštruuje poruchový úsek vzdušného vedenia vysokého napätia, ktorý prepája obce Vyhne a Hliník nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom. Ako TASR informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš, nové podzemné vedenie zabezpečí stabilitu dodávky elektrickej energie, obyvateľov obcí by tak už nemali trápiť výpadky elektriny, ktoré sa v oblasti vyskytovali čoraz častejšie.



Obce Vyhne a Hliník nad Hronom doposiaľ prepájalo vzdušné vedenie, ktoré na takmer 1,5-kilometrovom úseku prechádzalo lesom. Vplyvom viacerých faktorov, ako napríklad padajúce stromy za veterného počasia či pokročilý vek takmer 60-ročného vedenia, na ňom dochádzalo k častým poruchám a následným výpadkom elektriny v oboch obciach.



„Nové káblové vedenie prechádza inou a o niečo dlhšou trasou. Do oblasti prinesie neporovnateľne stabilnejšiu a bezpečnejšiu distribúciu elektriny. Pre obyvateľov to bude znamenať menej výpadkov, pre našu spoločnosť menej výjazdov k opravám a jednoduchšiu a lacnejšiu údržbu,“ zhodnotil projektový manažér SSD Peter Beňadik.



V Hliníku nad Hronom sa súčasne uskutočňuje i rekonštrukcia časti vedenia nízkeho napätia zo 70. rokov minulého storočia. To je podľa SSD fyzicky opotrebované, pre nových obyvateľov obce je navyše potrebné posilniť kapacitu vedenia.



„Vymieňame 25 pôvodných stĺpov, ktoré boli prevažne drevené, za nové betónové. Na tie naťahujeme nový zaizolovaný kábel, ktorý bude oproti pôvodným neizolovaným vodičom nielen bezpečnejší, ale aj odolnejší voči vonkajším vplyvom. Zrekonštruujeme tiež trafostanicu a 50 domových prípojok,“ priblížil Beňadik.



Do demontáže pôvodného a zakopania nového vedenia medzi obcami Hliník nad Hronom a Vyhne investuje SSD približne 110.000 eur, suma za komplexnú rekonštrukciu nízkeho vedenia v Hliníku nad Hronom predstavuje takmer 80.000 eur.