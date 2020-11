Vo Vyšnom Nemeckom odhalili pod kamiónmi piatich migrantov

Vyšné Nemecké 5. novembra (TASR) – Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom v okrese Sobrance zaistila polícia piatich nelegálnych migrantov. Ukrývali sa pod úložnými priestormi dvoch kamiónov. O prípade informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická.



Ako uviedla, k zadržaniu štyroch Afgancov a jedného štátneho príslušníka Iránu došlo v piatok 30. októbra v popoludňajších hodinách počas colnej a hraničnej kontroly na výstupe zo Slovenska. "Spod ložnej plochy návesov dvoch kamiónov sa ozývali zvuky a búchanie," priblížila Kopernická s tým, že hraničiari a colníci následne dopravili obe vozidlá do kontrolnej haly.







Päticu nájdených migrantov bez cestovných dokladov, rovnako ako aj oboch vodičov kamiónov ukrajinskej národnosti predviedli na oddelenie. "Po spracovaní zápisnice o podaní vysvetlenia boli vodiči prepustení na ďalšiu cestu na Ukrajinu," doplnila hovorkyňa s tým, že migrantov eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, kde zotrvajú do vykonania administratívneho vyhostenia do krajiny tranzitu. Výsledky RT-PCR testu na COVID-19 dopadli u všetkých negatívne.