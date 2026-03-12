Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Regióny

Vo Vyšnom Nemeckom zaistili lieky s anabolickými látkami

.
Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.SK - Anna Švidroňová

Lieky boli zaistené a prípad pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpili Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Michalovciach na ďalšie konanie.

Autor TASR
Vyšné Nemecké 12. marca (TASR) - Príslušníci finančnej správy (FS) z pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké odhalili pokus o nezákonný dovoz liekov obsahujúcich anabolické steroidy, veterinárne hormonálne prípravky a lieky na podporu erekcie. Žena mala v batožine ukrytých spolu 224 kusov liekov. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.

V utorok (10. 3.) večer na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod žena cudzej štátnej príslušnosti pri vstupe na územie Slovenska uviedla, že preváža len osobné veci a nepriznala žiadny tovar podliehajúci zákazom alebo obmedzeniam. Pri colnej kontrole však colníci v jej kufri našli lieky, ku ktorým nebol predložený žiadny doklad a neboli ani prihlásené na colnú kontrolu.

„Finančná správa tak odhalila pokus o nezákonný dovoz liekov z tretej krajiny, ktoré podliehajú prísnej oznamovacej a povoľovacej povinnosti pri dovoze na územie Európskej únie,“ doplnil hovorca. Lieky boli zaistené a prípad pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpili Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Michalovciach na ďalšie konanie.

Ak sa páchateľovi preukáže spáchanie trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky pri uplatnení základnej trestnej sadzby a až na pätnásť rokov v prípade naplnenia znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty tohto trestného činu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko