< sekcia Regióny
Vo Vyšnom Nemeckom zaistili lieky s anabolickými látkami
Lieky boli zaistené a prípad pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpili Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Michalovciach na ďalšie konanie.
Autor TASR
Vyšné Nemecké 12. marca (TASR) - Príslušníci finančnej správy (FS) z pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké odhalili pokus o nezákonný dovoz liekov obsahujúcich anabolické steroidy, veterinárne hormonálne prípravky a lieky na podporu erekcie. Žena mala v batožine ukrytých spolu 224 kusov liekov. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
V utorok (10. 3.) večer na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod žena cudzej štátnej príslušnosti pri vstupe na územie Slovenska uviedla, že preváža len osobné veci a nepriznala žiadny tovar podliehajúci zákazom alebo obmedzeniam. Pri colnej kontrole však colníci v jej kufri našli lieky, ku ktorým nebol predložený žiadny doklad a neboli ani prihlásené na colnú kontrolu.
„Finančná správa tak odhalila pokus o nezákonný dovoz liekov z tretej krajiny, ktoré podliehajú prísnej oznamovacej a povoľovacej povinnosti pri dovoze na územie Európskej únie,“ doplnil hovorca. Lieky boli zaistené a prípad pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpili Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Michalovciach na ďalšie konanie.
Ak sa páchateľovi preukáže spáchanie trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky pri uplatnení základnej trestnej sadzby a až na pätnásť rokov v prípade naplnenia znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty tohto trestného činu.
V utorok (10. 3.) večer na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod žena cudzej štátnej príslušnosti pri vstupe na územie Slovenska uviedla, že preváža len osobné veci a nepriznala žiadny tovar podliehajúci zákazom alebo obmedzeniam. Pri colnej kontrole však colníci v jej kufri našli lieky, ku ktorým nebol predložený žiadny doklad a neboli ani prihlásené na colnú kontrolu.
„Finančná správa tak odhalila pokus o nezákonný dovoz liekov z tretej krajiny, ktoré podliehajú prísnej oznamovacej a povoľovacej povinnosti pri dovoze na územie Európskej únie,“ doplnil hovorca. Lieky boli zaistené a prípad pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpili Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Michalovciach na ďalšie konanie.
Ak sa páchateľovi preukáže spáchanie trestného činu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky pri uplatnení základnej trestnej sadzby a až na pätnásť rokov v prípade naplnenia znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty tohto trestného činu.