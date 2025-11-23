< sekcia Regióny
Vo Vysokej nad Uhom otvorili Centrum pre mládež, zázemie pre púte
Nové centrum so spoločenskou miestnosťou pre 240 ľudí naplní aktuálne potreby prijímania väčšieho množstva pútnikov a duchovné aktivity spoločenstiev.
Autor TASR
Vysoká nad Uhom 23. novembra (TASR) - V rámci Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce vybudovali nové Centrum pre mládež. Jeho priestory v nedeľu požehnal košický arcibiskup Bernard Bober.
Nové centrum so spoločenskou miestnosťou pre 240 ľudí naplní aktuálne potreby prijímania väčšieho množstva pútnikov a duchovné aktivity spoločenstiev. Nedeľný slávnostný program zahŕňal svätú omšu a duchovný program „Vďačnosť“ formou svedectiev a hudby.
Súčasťou projektu je aj náučný chodník Cesty pútnika s 11 zastávkami, ktorý prepája duchovnú turistiku a ekoturizmus a ponúka priestor na stíšenie, poznanie i putovanie obcou. Projekt podporil Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom programu Terra Incognita vo výške 100.000 eur, ktoré boli využité na financovanie technologického vybavenia Centra pre mládež. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Obec Vysoká nad Uhom sa po blahorečení Anny Kolesárovej v roku 2018 stala vyhľadávaným pútnickým miestom.
„Projekt Cesta pútnika a Centrum pre mládež vznikol ako odpoveď na rastúci záujem pútnikov a mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú za duchovnou formáciou, obnovou a spoločenstvom,“ uviedla krajská organizácia. Novovybudované Centrum pre mládež tak predstavuje moderné duchovné zázemie pre púte, duchovné obnovy a ďalšie aktivity. Slávnosť jeho otvorenia sa konala za účasti predsedu KSK Rastislava Trnku, ktorý uviedol, že technológie v centre nie sú cieľom, ale službou - aby pútnici a návštevníci cítili pokoj, bezpečie a inšpiráciu.
