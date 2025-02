Vo Vysokej zrekonštruujú viaceré úseky ciest

Vysoká 3. februára (TASR) - V obci Vysoká v Banskoštiavnickom okrese zrekonštruujú viaceré úseky ciest, vďaka čomu budú mať obyvatelia zlepšenú dostupnosť k obecnému úradu, požiarnej zbrojnici, autobusovej zastávke či turisticky atraktívnej lokalite na Drieň.



Ako pre TASR priblížila starostka obce Valéria Kuková, s rekonštrukciou by chceli začať v apríli tohto roka, pričom opravia viaceré úseky, ktoré sú pre absentujúcu obnovu v nevyhovujúcom stave. "Sú vo veľmi zlom stave, niekde už nie je ani asfalt," poznamenala.



Na rekonštrukciu ciest získala obec prostriedky vo výške takmer 49.000 eur prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Zlatá cesta z Programu rozvoja vidieka. Podľa Kukovej je to pre Vysokú veľká pomoc, keďže z vlastných prostriedkov by takéto opravy realizovať nemohli.



"Sme veľmi malá obec, z vlastných prostriedkov to nemáme šancu opraviť a z úverových taktiež nie," poznamenala s tým, že vzhľadom na výšku obecného rozpočtu by neboli schopní komerčný úver splácať. Dotačné prostriedky prostredníctvom MAS získala obec aj v minulosti, takmer 14.200 eur použila na vybudovanie nového prístrešku autobusovej zastávky.



Obec Vysoká má aktuálne 125 obyvateľov a približne tri desiatky chalupárov. Leží v Štiavnickom pohorí a od okresného mesta Banská Štiavnica je vzdialená približne 13 kilometrov. V jej blízkej vzdialenosti sa nachádza šesť vodných nádrží - tajchov, ktoré boli pôvodne vybudované na odčerpávanie vody z baní.