Vo vysokohorskom teréne Tatier platí druhý lavínový stupeň

Liptovský Hrádok 24. decembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí vo vysokohorskom teréne Západných, Nízkych a Vysokých Tatier. V Malej a Veľkej Fatre je aktuálne malá lavínová hrozba, prvý stupeň. TASR o tom v utorok informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Nebezpečenstvo podľa Krajčího súvisí hlavne s novým snehom, ktorého za posledné dva dni napadlo do 50 centimetrov. Najviac ho pribudlo vo vysokých polohách Tatier. "Vo Fatrách ho bolo menej aj preto, lebo tam spočiatku väčšinou pršalo. Sneženie sprevádzala víchrica, čo znamená, že sneh je uložený na záveterných východných, juhovýchodných a južných svahoch a žľaboch. Na tvrdom podklade môže byť sneh menej stabilný, doskovitý, pri mechanickom zaťažení náchylný na uvoľnenie lavíny," upozornil.



Krajčí zároveň doplnil, že veľké spontánne lavíny vzhľadom na podpriemerné množstvá snehu nepredpokladajú.



V utorok ráno bolo na horách veterné počasie so slabým snežením. Teploty vzduchu sa pohybovali od mínus desiatich do nula stupňov Celzia.