Vo Vysokých a Západných Tatrách hrozí malá lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 9. decembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, už niekoľko dní prevláda v najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier. V Nízkych Tatrách a Fatrách je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne. TASR o tom informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"V žľaboch, svahoch a pod stenami najmä severovýchodných, východných, južných a juhovýchodných expozícií Východných a Západných Tatier je naviaty nový sneh s výškou od 20 do 60 centimetrov. Zvlášť nebezpečné sú strmé nástupy do stien a žľaby," upozornil Sedlák. Uvoľnenie lavíny je podľa neho možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých nebezpečných miestach v strmom až extrémne strmom teréne.



Pondelkové ráno bolo na horách jasné, na západe polooblačné, v horských kotlinách bola miestami hmla. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od mínus štyri do plus štyri stupne Celzia. "Snehová pokrývka je súvislá od 1900 metrov nad morom a je nerovnomerne rozmiestnená. Je koncentrovaná do najvyšších polôh Vysokých Tatier a na južne orientovaných svahoch. Sneh sa za posledné dni v dôsledku kolísania teplôt stabilizoval a sadol, na mnohých miestach je povrch snehu ľadový, prípadne je kôra," priblížil Sedlák. Voľný prachový sneh sa podľa neho vyskytuje v najvyšších polohách a na tienistých svahoch.