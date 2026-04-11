Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Liptovský Hrádok 11. apríla (TASR) - Tendencia lavínového nebezpečenstva na horách bude s ochladením klesať. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v sobotu v polohách nad 2000 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo. V Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre nad pásmom lesa je nebezpečenstvo lavín malé. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínovým problémom vo Vysokých a Západných Tatrách je vetrom previaty sneh z posledného sneženia. Ešte v minulom týždni ho napadlo viac ako 30 centimetrov, hlavne na severnej strane Tatier. „Situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Ochladenie bude pokračovať, preto mokrý sneh ešte viac zmrzne a stuhne,“ priblížilo SLP.
Suchý sneh sa podľa neho dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom v závislosti od orientácie.
V Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol a postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ upozornilo SLP a dodalo, že celkovo je tam výška snehovej pokrývky podpriemerná.
