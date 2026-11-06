< sekcia Regióny
Vo Vysokých Tatrách a vo Vernári začali so zasnežovaním zjazdoviek
Snežné delá už spustili aj v jednom z menších stredísk pod Tatrami.
Autor TASR
Vysoké Tatry/Vernár 6. novembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách, ale už aj v podhorí začali v týchto dňoch so zasnežovaním zjazdoviek. Snežné delá uviedli do prevádzky v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, ale napríklad aj v stredisku v obci Vernár. V Bachledovej doline zatiaľ čakajú na lepšie poveternostné podmienky a mrazivé dni.
„V horských strediskách Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách ako aj v Jasnej máme za sebou generálku zasnežovacej infraštruktúry. Výsledkom sú prvé pásy snehu v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom Plese. Strediská sú pripravené na príchod dlhšej periódy chladného počasia, ktoré by malo odštartovať zasnežovanie už naostro tak, aby si prví lyžiari mohli v strediskách zajazdiť v avizovaných termínoch - Jasná 28. novembra, Štrbské Pleso 5. decembra a Tatranská Lomnica 12. decembra,“ uviedol pre TASR hovorca tatranských stredísk Marián Galajda.
Dodal, že do modernizácie a rozšírenia zasnežovacej infraštruktúry aj do doplnenia vozového parku snežnými pásovými vozidlami na úpravu zjazdoviek investovalo horské stredisko Vysoké Tatry 3,5 milióna eur a horské stredisko Jasná štyri milióny eur. V súvislosti so suchom, ktoré trápi väčšinu Slovenska, Galajda dodal, že nádrž v Tatranskej Lomnici absolvovala na jeseň štandardnú údržbu a aktuálne je naplnená a pripravená na začiatok zasnežovania, rovnako tak aj nádrže v Jasnej. „Zachytená voda bude v inom skupenstve vrátená späť do prostredia. Priebeh zimy a množstvo zrážok v tejto chvíli nedokážeme predpovedať, ale zasnežovať budeme ako vždy postupne jednotlivé logické línie tak, ako nám to podmienky umožnia - vrátane zachytenej vody,“ dodal Galajda.
Stredisko Bachledka ešte nespustilo technické zasnežovanie, avšak všetko majú na zimu pripravené. „Hneď po príchode mrazov začneme zasnežovať v čo najkratšom čase. Nedávne zrážky nám výrazne pomohli a vyzerá to tak, že budeme mať dostatok zásob vody,“ priblížil marketingový manažér strediska Michal Rusiňak.
Snežné delá už spustili aj v jednom z menších stredísk pod Tatrami. „Teploty konečne klesli pod nulu a my sme prvé mrazivé hodiny naplno využili. Naše zasnežovanie prešlo prvou ostrou skúškou a snežné delá sa pustili do práce. Robíme všetko pre to, aby sme zimnú sezónu odštartovali čo najskôr,“ uviedol prevádzkovateľ strediska Ján Alexa s tým, že začali primárne zasnežovať zjazdovky pri menších vlekoch a tiež spodnú časť najdlhšieho svahu. Je podľa neho cítiť, že vody je v okolí menej, ale zasnežovanie vo Vernári to podľa neho neovplyvní a zásob majú dosť.
„V horských strediskách Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách ako aj v Jasnej máme za sebou generálku zasnežovacej infraštruktúry. Výsledkom sú prvé pásy snehu v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom Plese. Strediská sú pripravené na príchod dlhšej periódy chladného počasia, ktoré by malo odštartovať zasnežovanie už naostro tak, aby si prví lyžiari mohli v strediskách zajazdiť v avizovaných termínoch - Jasná 28. novembra, Štrbské Pleso 5. decembra a Tatranská Lomnica 12. decembra,“ uviedol pre TASR hovorca tatranských stredísk Marián Galajda.
Dodal, že do modernizácie a rozšírenia zasnežovacej infraštruktúry aj do doplnenia vozového parku snežnými pásovými vozidlami na úpravu zjazdoviek investovalo horské stredisko Vysoké Tatry 3,5 milióna eur a horské stredisko Jasná štyri milióny eur. V súvislosti so suchom, ktoré trápi väčšinu Slovenska, Galajda dodal, že nádrž v Tatranskej Lomnici absolvovala na jeseň štandardnú údržbu a aktuálne je naplnená a pripravená na začiatok zasnežovania, rovnako tak aj nádrže v Jasnej. „Zachytená voda bude v inom skupenstve vrátená späť do prostredia. Priebeh zimy a množstvo zrážok v tejto chvíli nedokážeme predpovedať, ale zasnežovať budeme ako vždy postupne jednotlivé logické línie tak, ako nám to podmienky umožnia - vrátane zachytenej vody,“ dodal Galajda.
Stredisko Bachledka ešte nespustilo technické zasnežovanie, avšak všetko majú na zimu pripravené. „Hneď po príchode mrazov začneme zasnežovať v čo najkratšom čase. Nedávne zrážky nám výrazne pomohli a vyzerá to tak, že budeme mať dostatok zásob vody,“ priblížil marketingový manažér strediska Michal Rusiňak.
Snežné delá už spustili aj v jednom z menších stredísk pod Tatrami. „Teploty konečne klesli pod nulu a my sme prvé mrazivé hodiny naplno využili. Naše zasnežovanie prešlo prvou ostrou skúškou a snežné delá sa pustili do práce. Robíme všetko pre to, aby sme zimnú sezónu odštartovali čo najskôr,“ uviedol prevádzkovateľ strediska Ján Alexa s tým, že začali primárne zasnežovať zjazdovky pri menších vlekoch a tiež spodnú časť najdlhšieho svahu. Je podľa neho cítiť, že vody je v okolí menej, ale zasnežovanie vo Vernári to podľa neho neovplyvní a zásob majú dosť.