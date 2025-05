Vo Vysokých Tatrách evidujú rast záujmu aj návštevnosti

Vysoké Tatry 26. mája (TASR) - Počas zimnej sezóny 2024/2025 zaregistrovali vo Vysokých Tatrách rast záujmu aj návštevnosti. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková a potvrdila, že evidujú najviac ubytovaných Slovákov za posledných 20 rokov.



„Pred otvorením letnej sezóny, ktorá sa začína už o niekoľko dní, bilancujeme zimnú sezónu, ktorá napriek vratkému počasiu a neskoršiemu termínu Veľkej noci dopadla skutočne úspešne. Obdobie od decembra 2024 do marca 2025 prinieslo niekoľko prekvapení a prepisovali sa štatistiky,“ skonštatovala Blašková.



Počas zimy sa v regióne ubytovalo viac ako 200.000 hostí zo Slovenska a domáci turisti pritom tvorili najväčší podiel návštevníkov. Ich počet vzrástol o 5,3 percenta a množstvo prenocovaní o 0,7 percenta. Prvýkrát po dlhých rokoch predbehli poľskí návštevníci Čechov, ktorí sa držali na druhom mieste rebríčka národností. „Celkový výsledok zimnej sezóny je plus päť percent medziročne v počte ubytovaných hostí, dvojpercentný nárast v počte prenocovaní a prekonané počty od roku 2019,“ dodala riaditeľka s tým, že najúspešnejší bol mesiac december, ktorý udržal priaznivú bilanciu aj napriek nižšej obsadenosti v marci.



Blašková dodala, že zahraničné aktivity a propagácia regiónu priniesli výsledky. Pri Poliakoch evidujú nárast na úrovni 15 percent, o 19 percent viac prišlo Rumunov, o 20 percent viac hostí z Veľkej Británie a klientela z Litvy stúpla o štvrtinu. Najviac prenocovaní mali návštevníci z Poľska, a to takmer 72.000, za nimi nasledujú Česi s počtom prenocovaní zhruba 64.000.



„Región Vysoké Tatry spolu s Liptovom navštívilo takmer 10.000 ubytovaných Rumunov za spomenuté obdobie, čo je absolútne najvyšší počet turistov z tejto krajiny v histórii analýzy štatistík. Pre zaujímavosť - viac ako 10.000 Rumunov prišlo do Tatier za celý rok 2024. Rumunsko a Litva sa zaradili medzi najrýchlejšie rastúce trhy, v prípade Litvy s vyše 22-percentným nárastom návštevníkov aj prenocovaní. Vysoké Tatry a Liptov dlhoročne pôsobia na týchto trhoch ako partneri pod spoločným ‚brandom‘ Tatry,“ podotkla výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry.



Rast návštevnosti domácich návštevníkov podľa nej potvrdzuje popularitu Vysokých Tatier ako dovolenkovej destinácie so širokou ponukou atraktivít. Pripomenula, že kontinuálne rastie zahraničná návštevnosť aj z ďalších nevymenovaných krajín. „Je to povzbudzujúce nielen pre nás, ale aj pre podnikateľov a partnerov, ktorí majú záujem investovať do propagácie aj v zahraničí,“ uzavrela Blašková.